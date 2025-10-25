Буданов назвав головну умову завершення війни

Можливість перемир’я існує, однак лише в разі синхронного збігу певних факторів

Попри прогнози деяких західних медіа про можливе перемир’я між Україною та Росією ще влітку, цього не сталося через брак ключових умов. Як повідомляє «Главком», про це розповів голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Il Foglio.

Буданов підтвердив, що можливість перемир’я існує, однак лише в разі синхронного збігу факторів, які впливають на глобальні рішення, всередині України, Росії та у країнах-союзниках.

«Тільки точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат. Інакше війна триватиме», – наголосив головний розвідник.

Водночас, у виданні зауважили, що Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні. На думку Буданова, для США Росія і Китай є світовими державами.

«Росія є нічим з економічної точки зору, але має військову потужність. Китай є і тим, і іншим, економічною і військовою потужністю», – каже Буданов.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.