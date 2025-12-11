Росіяни цілими групами прямують до шпиталів, використовуючи будь-які приводи, щоб уникнути ротації

Російські військовослужбовці почали масово госпіталізуватися, щоб уникнути участі в бойових діях. Кількість таких випадків різко зросла на тлі чуток про можливе перекидання підрозділів на Покровський напрямок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на партизанський рух «Атеш».

Агенти «Атеш», які діють у складі 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Херсонському напрямку, інформують про різке збільшення кількості солдатів, які масово нібито хворіють та лягають у госпіталі, прагнучи ухилитися від фронту.

Особливо сплеск «захворювань» спостерігається на тлі розмов про ймовірне переміщення підрозділів на Покровський напрямок.

Медичні частини бригади свідчать, що кількість звернень вже значно перевищує норму. Члени партизанського руху розповідають, що солдати цілими групами прямують до шпиталів, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які інші приводи, щоб уникнути ротації.

«Військовослужбовці все частіше заявляють, що не хочуть іти на передову та шукають будь-які способи ухилитися», – констатують в «Атеш».

Раніше агенти партизанського руху «Атеш», які діють у лавах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, інформують про суттєве ускладнення оперативної обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації.

За даними агентів, незважаючи на те, що цілі квартали переходять «з рук у руки», загалом наступ російських військ сповільнився. Логістика та ротація військових здійснюються найповільніше за останній тиждень, а окупанти не можуть евакуювати поранених та тіла вбитих із вулиць.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

Зокрема, Олександр Сирський повідомив, що Російська Федерація зосередила в районі Покровська велику кількість особового складу. Вони проводять масштабну наступальну операцію з метою прориву української оборони та окупації Донецької області.