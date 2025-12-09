Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW
Кремль має на меті використати протести для тиску на військово-політичне керівництво України
фото: АР (ілюстративне)

Російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні

Росія планує спровокувати протести в Україні, щоб підтримати давню позицію Кремля про «нелегітимність» українського уряду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

8 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби планують дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, організувавши нібито «мирні протести» у великих містах на півдні та сході України. За його словами, росіяни планують залучити до таких протестів жінок, особливо матерів українських військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Лубінець підкреслив, що Кремль має намір використати мітинги для тиску на військово-політичне керівництво України в умовах триваючих мирних переговорів.

«Кремль, включаючи російського диктатора Володимира Путіна, вже давно використовує навмисні неправильні тлумачення українського законодавства та Конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним. Українська розвідка, зокрема, виявила російську інформаційну кампанію «Майдан-3» у 2024 році, яка мала на меті посіяти сумніви щодо легітимності Зеленського», – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують: «Повідомлення про спроби Росії спровокувати протести в Україні, ймовірно, мають на меті підкріпити неправдиву тезу про те, що чинний український уряд не має підтримки українського народу. ISW продовжує вважати, що Кремль може використовувати свої неправдиві твердження про нелегітимність Зеленського, щоб відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди, яку він підпише з Україною, у час, обраний Росією».

Раніше аналітики наголошували, що  Путін дискредитує Зеленського, щоб уникнути мирних домовленостей.

Читайте також:

Теги: росія війна ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України успішно відкинули ворога поблизу Шахового
Росіяни захопили ще два села у Запорізькій області – DeepState
13 листопада, 04:25
Російський «Янтарь» застосував лазери проти британських військових
Російське судно атакувало британських пілотів лазером – Міноборони Британії
19 листопада, 15:18
Нові боєприпаси дадуть змогу ефективніше протидіяти ворожим FPV-дронам та «мавікам»
Україна розширила серійне виробництво антидронових набоїв
20 листопада, 10:57
Нідерланди посилюють оборонну підтримку України
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
1 грудня, 15:58
На думку ЗСУ, Путіна найкраще характеризує слово Target, тобто «ціль»
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
16 листопада, 17:33
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
Державний оператор тилу та Агенція оборонних закупівель стануть однією компанією
3 грудня, 20:39
Під атакою опинився Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора
Генштаб підтвердив удари по Сизранському НПЗ та порту в Краснодарському краї
5 грудня, 14:33
Під час урочистостей Володимир Зеленсьи вручив державні нагороди
Президент привітав воїнів та вручив нагороди під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ (фото)
6 грудня, 12:21
Однак указом командувача Сил ТрО Ігоря Плахути від 7 грудня цього року Кузьмука звільнили з посади
Одіозного ексміністра Кузьмука після скандалу звільнили з посади радника командувача Сил ТрО
7 грудня, 16:52

Суспільство

Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW
Кремль посилює операції з дестабілізації ситуації в Україні – аналіз ISW
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
РФ поширює фейки про «повний контроль» над Куп'янськом
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 9 грудня 2025
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 9 грудня 2025
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
9 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони
Британський журналіст взяв шлюб з чоловіком у Києві
Британський журналіст взяв шлюб з чоловіком у Києві

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua