Зеленський привітав українців з Новим роком (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Президент у новорічну ніч звернувся до українців
скриншот з відео

Зеленський заявив, що українці прагнуть закінчення війни, а не закінчення України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із традиційним новорічним привітанням.

«Главком» публікує звернення глави держави.

Раніше Зеленський напередодні Нового року привітав українців з цим святом. Президент зазначив: «Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!».

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

Зокрема, «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

Теги: Володимир Зеленський новорічні свята

