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У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
У Німеччині працює понад 270 тис. українців
фото: Державна міграційна служба

Наразі 217 тис. українців зареєстровані в Німеччині як безробітні

Станом на серпень 2025 року в Німеччині працює 271 800 українських біженців. Вони мають офіційну роботу і сплачують внески до фондів соціального страхування. Порівняно з 2024 роком ця цифра зросла на 80 тис., повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Водночас 217 тис. українців зареєстровані в Німеччині як безробітні. Більшість з них (58%) шукають роботу на рівні, яка не потребує професійної освіти, а 36% шукають кваліфіковану роботу. Ще 24 тис. українців проходять курси німецької мови, які мають професійне спрямування. Вартість цих курсів оплачується центрами зайнятості.

У виданні зазначили, що станом на березень 2025 року, 701 тис. українців у Німеччині мали право на соціальну допомогу «бюргергельд». З цієї кількості осіб 502 тисячі є працездатними. 

Слід зазначити, що «бюргергельд» – це державна виплата в Німеччині, яка надається працездатним особам, що не можуть знайти роботу або чий дохід не забезпечує базових потреб для проживання у Німеччині. Отримати таку допомогу можуть не лише громадяни Німеччини, а й іноземці. Для українців застосовуються окремі умови. 

Нагадаємо, деякі німецькі політики висловлюють незадоволення тим, що понад 150 тис. українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько €1,3 млрд на рік. Зокрема, експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

На цю позицію відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він зазначив, що проблема грошової допомоги полягає не в українцях, тому не слід робити біженців «цапами-відбувайлами».

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Теги: Німеччина українці праця біженці

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