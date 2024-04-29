Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
Начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України
фото з відкритих джерел

Північноатлантичний Альянс вже у травні проведе засідання Ради Україна-НАТО

Зустріч Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч має відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, її очолить голова Військового комітету блоку, адмірал Роб Бауер. До засідання також приєднається генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО, а також прогрес, досягнутий у реалізації планів, ухвалених на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

Крім того, союзники говоритимуть про можливості протиповітряної оборони та оборонний промисловий потенціал.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулося 19 квітня. Тоді міністри оборони країн-союзників домовилися надати Україні додаткову допомогу у сфері захисту неба від російських атак.

Як заявив Зеленський, українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко.

До слова, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.

Теги: війна НАТО Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
Сьогодні, 10:30
Загиблий під час нічного нападу поліцейський – 20-річний Максим Зарецький
Україна отримає допомогу від США та вбивство поліцейського. Головне за 20 квітня
20 квiтня, 22:10
Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
19 квiтня, 02:34
Резолюція присвячена російському тоталітарному режиму
Історична резолюція: Парламентська Асамблея Європи вимагає деколонізації РФ
18 квiтня, 12:35
Воїни ліквідували ворожу техніку під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку
ЗСУ показали, як підбили російський танк Т-90 (відео)
16 квiтня, 08:25
Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW
Росіяни, ймовірно, окупували населений пункт на Донеччині – ISW
11 квiтня, 05:37
«Гарматна бавовна» з Китаю використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах
Виробники зброї ЄС занепокоєні залежністю від сировини з Китаю – FT
8 квiтня, 15:26
Коли до влади прийшов Путін, той почав будувати жорстку виконавчу вертикаль, нехтуючи конституційним федеративним статусом країни
Вмирати можна, вибирати – ні
4 квiтня, 11:01
Росія хоче повністю «зняти загрозу» з Криму почавши новий наступ на Донбасі
Війна за Крим: Роль та цілі противника на півдні України
3 квiтня, 12:30

Події в Україні

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Удар по Одесі та візит Столтенберга до Києва. Головне за 29 квітня
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Зеленський назвав основні критерії потужності ЗСУ
Зеленський назвав основні критерії потужності ЗСУ
В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини
В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини
Пережив дві Світові війни: окупанти розібрали один із найстаріших ліцеїв Маріуполя (фото, відео)
Пережив дві Світові війни: окупанти розібрали один із найстаріших ліцеїв Маріуполя (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
США придбали 81 радянський бойовий літак у Казахстану
14K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
9569
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
7992
Україна частково відступає від конвенції ЄС про захист прав та свобод людини
7613
Росія вигадала новий спосіб захисту від українських дронів – Forbes

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Сьогодні, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
Вчора, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Вчора, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua