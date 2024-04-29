Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Ради Україна-НАТО

Начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою та подальшу підтримку України

Північноатлантичний Альянс вже у травні проведе засідання Ради Україна-НАТО

Зустріч Ради Україна-НАТО відбудеться 16 травня. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч має відбутися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, її очолить голова Військового комітету блоку, адмірал Роб Бауер. До засідання також приєднається генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Очікується, що начальники генштабів обговорять ситуацію на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО, а також прогрес, досягнутий у реалізації планів, ухвалених на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

Крім того, союзники говоритимуть про можливості протиповітряної оборони та оборонний промисловий потенціал.

Нагадаємо, попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулося 19 квітня. Тоді міністри оборони країн-союзників домовилися надати Україні додаткову допомогу у сфері захисту неба від російських атак.

Як заявив Зеленський, українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко.

До слова, до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський вже провів зустріч із європейським гостем. На спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом глава держави заявив, що Україна без затримки отримає ракети до Patriot.