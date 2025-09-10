Майстер спорту з академічного веслування загинув на Донбасі. Згадаймо Олександра Сергієнка

Захисник загинув під час виконання бойового завдання 9 вересня 2022 року

Сергієнко не був військовим, але у перший день війни у складі ЗСУ пішов захищати свою Батьківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Сергієнка.

9 вересня 2022 року на Донбасі загинув майстер спорту України з веслування академічного – Олександр Сергієнко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Дарницьку районну у місті Києві державну адміністрацію та Федерацію академічного веслування України.

Олександр Сергієнко народився 25 грудня 1991 року в Києві, закінчив загальноосвітню школу №296, закінчив КПІ, був інженером за освітою, пізніше став програмістом. Олександр мав багато можливостей працювати за кордоном, але він обрав Україну. Хлопець був глибоким знавцем історії України, хотів здобути освіту історика та писати наукові роботи.

Сергієнко був майстром спорту з академічного веслування, займався на базі «Водник», першою його тренеркою була Віра Француз.

Сергієнко був майстром спорту з академічного веслування, займався на базі «Водник» фото: Федерація академічного веслування України

Захищати Україну Олександр, який пройшов строкову службу у 2016 році, пішов з перших днів повномасштабного вторгнення.

Загинув Олександр Сергієнко під час виконання бойового завдання на Донбасі 9 вересня 2022 року.

Поховали Олександра Сергієнка 14 вересня 2022 року на Лісовому цвинтарі у Києві.

У захисника залишилися дружина і батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.