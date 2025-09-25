Головна Київ Новини
«Година тиші» у Dream: навіщо торгівельний центр приглушує світло та вимикає музику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Протягом години у торгівельному центрі буде приглушено світло в усіх приміщеннях
фото: glavcom.ua

Ініціатива стартувала 24 вересня і діятиме щодня з 17:00 до 18:00

У київському торгово-розважальному центрі Dream запроваджено щоденну «годину тиші», що має на меті створити більш комфортні умови для окремих категорій відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланнями на прессужбу ТРЦ.

Повідомляється, що ініціатива, яка  стартувала 24 вересня, діятиме щодня з 17:00 до 18:00. Протягом години у торгівельному центрі буде приглушено світло в усіх приміщеннях, також заклад вимкне музику, рекламні та інформаційні екрани.

Мета ініціативи – забезпечити комфортний простір для людей із розладами аутистичного спектра, ветеранів, осіб із посттравматичним стресовим розладом, батьків із дітьми та людей старшого віку.

«Це мить спокою та затишку: для людей із ПТСР, ветеранів, батьків із малюками чи старших відвідувачів. А ще для всіх, хто хоче перепочити від міського ритму», – йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала торгові мережі столиці впроваджувати «годину тиші». У багатьох країнах світу, зокрема у Великій Британії, США та Канаді, така практика вже давно діє та сприяє інклюзії у суспільстві.

Торговельно-розважальний центр Dream Town, що має площу 167 тис. кв. м і працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас», у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася, зазначають аналітики. Дохід компанії склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» – прибуток 2,8 млн грн.

Зауважимо, шо  в Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше.

До слова, з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.

