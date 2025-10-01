Ізраїль проти Палестини. Посол пояснив, на чиєму боці мають бути українці

Євген Корнійчук нагадує: Палестина після великого вторгнення Росії в Україну в 2022 році підтримала Російську Федерацію

Україні, попри її історичне визнання незалежності Палестини, не варто ставати на чийсь бік у близькосхідному конфлікті, оскільки Палестинська адміністрація підтримала Росію після повномасштабного вторгнення. Таку позицію озвучив Євген Корнійчук, пояснюючи складну стратегію Києва в інтерв’ю «Главкому».

Корнійчук нагадав, що Україна (як УРСР) визнала незалежність Палестини ще у 1988 році, а дипломатичну місію в Рамаллі відкрила у 2007 році.

«Але це не призвело до суттєвого покращення економічних чи торговельних стосунків, які розвивалися дуже мляво. Ба більше, Палестина після великого вторгнення Росії в Україну в 2022 році підтримала Російську Федерацію. Тому, за рішенням МЗС, ми скоротили наше дипломатичне представництво в Рамаллі до одного дипломата», – зазначив дипломат.

Корнійчук підкреслив, що Київ, попри позицію Палестини, продовжував надавати гуманітарну допомогу.

«Минулого року Україна, перебуваючи у війні, передала Палестинській автономії десятки тисяч тонн зерна в рамках програми ООН як гуманітарну допомогу. Палестинська адміністрація віддячила нам візитом Махмуда Аббаса до Москви наступного тижня після отримання цієї гуманітарки. Тому говорити, що ми в цій ситуації перебуваємо на чиємусь боці, не варто – наша позиція досить збалансована», – підкреслив Корнійчук.

Нагадаємо, Україна потребує від Ізраїлю більш плідну співпрацю у військово-технічному співробітництві. Водночас Київ має досвід, яким не може поділитися з Єрусалимом жодна країна у світі. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, Ізраїль історично був занурений сам у себе всі ці 75 років свого існування. «Його менше цікавили міжнародні стосунки, якщо це не стосувалося конкретних інтересів певних категорій осіб чи держави Ізраїль в цілому. В івриті є слово «солідарність», але воно наповнюється зовсім іншим змістом. Коли почалася війна 7 жовтня 2023 року, наші традиційні економічні стосунки чи військово-технічна співпраця відійшли на другий план. Вирішувати наші поточні питання стало ще складніше», – каже він.

Корнійчук зазначив, що Ізраїль виробляє близько 45% зброї для власного вжитку, частину імпортує з США та кількох європейських країн.