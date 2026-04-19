Брав участь в бойових діях на лиманському напрямку. Згадаймо Романа Чайку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Чайку.

Пластун і воїн Роман Чайка (пластове псевдо Чайка, військовий позивний – Покемон) помер 15 квітня в реанімаційному відділенні Львівського госпіталю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Пласт – український скаутинг.

Роман Чайка народився 10 травня 1980 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 49 м. Львова, згодом – у Львівському технікумі промислової автоматики та Національному університеті «Львівська політехніка».

Після закінчення навчання працював автомеханіком на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Роман був добрим, сильним, надійним і відповідальним, щирим і турботливим, мав добре почуття гумору, вирізнявся патріотизмом, завжди приходив на допомогу. Турботливо ставився до тварин. Захоплювався авіамоделюванням, автомеханікою, джипінгом, полюбляв відпочинок у Карпатах, був завзятим мисливцем і рибалкою. Також займався бджільництвом. Був членом скаутської організації «Пласт».

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському, донецькому, північно-слобожанському та запорізькому напрямках у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Довгий час брав участь в бойових діях на лиманському напрямку Донецької області. Відтак переведений на фронт на Харківщину, де опанував роботу з керування дронів. Нагороджений численними відзнаками.

Через важкі умови фронтового життя захворів на ряд недуг, через що був направлений на лікування до госпіталю. Помер 15 квітня 2026 року в реанімаційному відділенні Львівського госпіталю.

Поховали воїна 17 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У Романа Чайки залишилися батьки, дружина, родина, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.