Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Брав участь в бойових діях на лиманському напрямку. Згадаймо Романа Чайку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Брав участь в бойових діях на лиманському напрямку. Згадаймо Романа Чайку
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Роман Чайка став на захист Батьківщини
Через важкі умови фронтового життя захворів на ряд недуг, через що був направлений на лікування до госпіталю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Чайку.

Пластун і воїн Роман Чайка (пластове псевдо Чайка, військовий позивний – Покемон) помер 15 квітня в реанімаційному відділенні Львівського госпіталю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Пласт – український скаутинг.

Роман Чайка народився 10 травня 1980 року у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 49 м. Львова, згодом – у Львівському технікумі промислової автоматики та Національному університеті «Львівська політехніка». 

Після закінчення навчання працював автомеханіком на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Роман був добрим, сильним, надійним і відповідальним, щирим і турботливим, мав добре почуття гумору, вирізнявся патріотизмом, завжди приходив на допомогу. Турботливо ставився до тварин. Захоплювався авіамоделюванням, автомеханікою, джипінгом, полюбляв відпочинок у Карпатах, був завзятим мисливцем і рибалкою. Також займався бджільництвом. Був членом скаутської організації «Пласт».

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на південно-слобожанському, донецькому, північно-слобожанському та запорізькому напрямках у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Довгий час брав участь в бойових діях на лиманському напрямку Донецької області. Відтак переведений на фронт на Харківщину, де опанував роботу з керування дронів. Нагороджений численними відзнаками.

Через важкі умови фронтового життя захворів на ряд недуг, через що був направлений на лікування до госпіталю. Помер 15 квітня 2026 року в реанімаційному відділенні Львівського госпіталю.

фото: Львівська міська рада

Поховали воїна 17 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87  (вул. Пасічна).

У Романа Чайки залишилися батьки, дружина, родина, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua