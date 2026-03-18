На Львівщині школяр відкрив музей війни, де зібрав понад 600 експонатів (фото)

Школяр збирає у власний музей емблеми військових підрозділів, прапори з підписами бійців та навіть уламки ракет

13-річний Богдан Калинів з села Коростів Стрийського району, що на Львівщині, відкрив музей. Школяр зібрав близько 600 різноманітних експонатів за роки повномаштабної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Львів.

Богдан Калинів вирішив створити музей ще два роки тому. Тоді школяр отримав у подарунок патч від військового 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним Дракон.

До того, як створити музей, Богдан вже займався волонтерством та виготовляв окопні свічки, розпалювачі та трав’яні збори для військових. У цьому йому допомагав дідусь. «Я почав розповідати іншим військовим, для яких ми виготовляли свічки, про свій задум. І вони почали надсилати експонати поштою, передавати через волонтерів або привозити особисто», – розповів львів’янин.

13-річний Богдан Калинів відкрив музей, де зібрав трої з війни фото: Суспільне Львів

Спочатку Богдан Калинів збирав свою першу колекцію вдома, однак згодом для цього знадобилося більше місяця, тому він вирішив створити музей. «Я хотів показати людям, як насправді виглядає війна. Яке вороже «залізо» приносить смерть на нашу землю, як виглядає спорядження наших захисників, які підрозділи воюють на фронті. Хотів донести, що війна – не десь там далеко, вона поруч», – каже Богдан.

Богдан Калинів разом зі своїм дідусем виготовляє окопні свічки та розпалювачі для військових фото: Суспільне Львів

Наразі в колекції підлітка понад 600 експонатів серед них трофеї, уламки зброї, особисті речі бійців тощо. «Тут є нарукавні емблеми та прапори з підписами бійців, уламки ракет «Іскандер», частини ворожих дронів, зокрема «Ланцет» та «Гербера». Найважчий експонат – це уламок керованої авіаційної бомби вагою 234 кілограми, який військові передали мені з Харківщини. Кристал солі з Соледару. Артефакти з Курщини: поштова скринька, печатка, газети. Ну і годинник російського майора, який працює й досі», – розказав Богдан Калинів.

До музею школяра можна потрапити за добровільний донат. Він самостійно поводить екскурсію своїм музеєм.

