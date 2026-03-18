Головна Скотч Життя
search button user button menu button

На Львівщині школяр відкрив музей війни, де зібрав понад 600 експонатів (фото)

Юлія Відміцька

google social img telegram social img facebook social img
Підліток створив власний музей, аби показати, що «війна не далеко, а поруч»
фото: Суспільне Львів

Школяр збирає у власний музей емблеми військових підрозділів, прапори з підписами бійців та навіть уламки ракет

13-річний Богдан Калинів з села Коростів Стрийського району, що на Львівщині, відкрив музей. Школяр зібрав близько 600 різноманітних експонатів за роки повномаштабної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Львів.

Богдан Калинів вирішив створити музей ще два роки тому. Тоді школяр отримав у подарунок патч від військового 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним Дракон.

До того, як створити музей, Богдан вже займався волонтерством та виготовляв окопні свічки, розпалювачі та трав’яні збори для військових. У цьому йому допомагав дідусь. «Я почав розповідати іншим військовим, для яких ми виготовляли свічки, про свій задум. І вони почали надсилати експонати поштою, передавати через волонтерів або привозити особисто», – розповів львів’янин.

13-річний Богдан Калинів відкрив музей, де зібрав трої з війни
фото: Суспільне Львів

Спочатку Богдан Калинів збирав свою першу колекцію вдома, однак згодом для цього знадобилося більше місяця, тому він вирішив створити музей. «Я хотів показати людям, як насправді виглядає війна. Яке вороже «залізо» приносить смерть на нашу землю, як виглядає спорядження наших захисників, які підрозділи воюють на фронті. Хотів донести, що війна – не десь там далеко, вона поруч», – каже Богдан.

Богдан Калинів разом зі своїм дідусем виготовляє окопні свічки та розпалювачі для військових
фото: Суспільне Львів

Наразі в колекції підлітка понад 600 експонатів серед них трофеї, уламки зброї, особисті речі бійців тощо. «Тут є нарукавні емблеми та прапори з підписами бійців, уламки ракет «Іскандер», частини ворожих дронів, зокрема «Ланцет» та «Гербера». Найважчий експонат – це уламок керованої авіаційної бомби вагою 234 кілограми, який військові передали мені з Харківщини. Кристал солі з Соледару. Артефакти з Курщини: поштова скринька, печатка, газети. Ну і годинник російського майора, який працює й досі», – розказав Богдан Калинів.

До музею школяра можна потрапити за добровільний донат. Він самостійно поводить екскурсію своїм музеєм.

Нагадаємо, в Одеській області волонтерський загін «Паляниця» з початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим та готує для них смаколики. За чотири роки волонтерки використали 15 тонн борошна на випічку для ЗСУ. Щодня жінки волонтерського загону «Паляниця» відправляють на фронт близько п’яти посилок із їжею для військових. Вони печуть для захисників пироги, рогалики, булочки, самсу.

Теги: діти війна Львів музей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua