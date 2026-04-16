Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
Вогнеборці пожежу ліквідували
фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники тимчасово зупиняли роботи через загрозу повторної атаки

Сьогодні, 16 квітня, російські війська нанесли удар по АЗС. Внаслідок цього одна людина отримала гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вогнеборці пожежу ліквідували.

Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото) фото 1

Через загрозу повторної атаки, рятувальники тимчасово зупиняли роботи та слідували в безпечне місце.

Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото) фото 2

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди.

До того ж цієї ночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Внаслідок цього загинули люди.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Як повідомлялося, з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.

