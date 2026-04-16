Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)

Гра перебувала у розробці з 2020 року, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її концепція була суттєво перероблена

Українсько-мальтійська студія 4A Games та видавець Deep Silver офіційно представили продовження легендарної постапокаліптичної гри Metro 2039. Автори вирішили інтегрувати у гру досвід війни, інформує «Главком».

Повідомляється, що сюжет проекту розгорнеться 2039 року, через три роки після подій «Метро: Вихід». Сам ролик гри починається з кінематографічної сцени страшних видінь, які завершуються видом на палаючу Москву, зруйновану ядерним ударом. Головний герой на прізвисько Stranger спускається в метро, ​​яке опинилося під контролем тиранії Хантера.

Під час презентації співробітники 4A Games багато разів підкреслювали, що Metro 2039 – це українська гра й український погляд на події, і що після початку повномасштабної війни багато речей у грі було перероблено.

Також розробники нагадують, що автор романів «Метро» Дмитро Глуховський, з яким студія співпрацює, – відкритий критик російського режиму, оголошений Росією у розшук та заочно арештований за антивоєнну позицію.

Сама гра Metro 2039, як передбачається, вийде вже цієї зими.

Нагадаємо, уряд планує обмежити участь військових в азартних іграх на період воєнного стану. Йдеться як про гральні заклади, так і про онлайн-казино. Відповідне рішення підготовлено Мінцифрою спільно з Міноборони. Обмеження реалізують через державні електронні реєстри. Обмін даними відбуватиметься через систему «Трембіта».

Раніше регулятор азартного ринку – Державне агентство «ПлейСіті» звернув увагу на питання обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, яке порушувалося на РНБО.