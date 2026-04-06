Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026

Наталія Порощук
Дайджест новин 6 квітня 2026 року

В Одесі після обстрілу ворога завершилися аварійно-рятувальні роботи. Російська терористична армія атакувала Харків. Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті й українських операцій.

«Главком» склав добірку головних подій 6 квітня.

Аварійно-рятувальні роботи в Одесі

В Одесі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожої атаки. Унаслідок обстрілів загинули три людини, серед них – одна дитина. Ще 17 осіб постраждали. Понад 200 рятувальників та 44 одиниці техніки ДСНС були залучені до ліквідації наслідків.

Окупанти атакували Харків

Російський ударний безпілотник поцілив у верхній поверх житлового багатоповерхового будинку в Харкові. Очільник міста Ігор Терехов оприлюднив кадри моменту вибуху та перші наслідки чергового акту терору проти цивільного населення.

Попередньо, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача та начальника Генштабу

Президент та військові обговорили перспективи на фронті
Сьогодні, 6 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо ситуації на фронті й українських операцій. 

Зеленський та військові обговорили перспективи на Олександрівському та Покровському напрямках. «Саме там наразі сконцентровані найбільші зусилля російської армії, а відповідно – наша протидія. Вдячний усім нашим підрозділам за відчутні результати в ураженні окупантів», – наголосив президент.

Україна отримала нову ППО проти «шахедів»

Сили оборони України посилять протиповітряну оборону новими шведськими системами Tridon Mk2, призначеними для знищення дронів та інших повітряних цілей. Закупівля систем фінансується шведською стороною: на ці потреби виділено €400 млн. Це майже третина від загального пакета військової допомоги обсягом €1,2 млрд, який Швеція оголосила у лютому.

Нардеп Качний отримав підозру

За даними слідства, Качний купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м
НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата України. Фігурантом справи виявився член Комітету з питань бюджету Олександр Качний.

Зеленський отримав особливий подарунок від представників єврейських громад

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з рабинами українських міст та представниками єврейських громад, серед яких були військовий капелан та воїн ЗСУ. 

Глава держави привітав усіх зі святом Песах та побажав присутнім та їхнім рідним здоров’я й перемоги. За словами президента, Песах – саме про перемогу свободи.

