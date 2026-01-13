Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима
Ростислав Артим народився 27 січня 1992 року у Львові
колаж: glavcom.ua

У Ростислава Артима залишилися мати та двоє братів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Артима.

Захисник України Ростислав Артим поліг на фронті 4 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Ростислав Артим народився 27 січня 1992 року у Львові. Ростислав Артим навчався у ліцеї №18 Львівської міської ради. Згодом здобув кваліфікацію слюсаря з ремонту автомобілів та машиніста автомобільного крана у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва».

Проходив строкову військову службу.

Працював у сфері будівництва, а також тваринником на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, Ростислав захоплювався футболом, активно брав участь у змаганнях і разом із командою здобував медалі та кубки. Любив також теніс і більярд. Вирізнявся доброзичливістю та щирою добротою, мав дуже хороше почуття гумору, був товариським і душею компанії. Нікому не відмовляв у допомозі й залишався глибоко віруючою людиною.

Ростислав Артим став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2024 році
Ростислав Артим став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2024 році
фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на курському напрямку у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького Сил територіальної оборони Збройних сил України та на донецькому напрямку у складі 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Поховали захисника 12 січня 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань Nº 87  (вул. Пасічна).

У Ростислава Артима залишилися мати та двоє братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтеграція України у НАТО – ключова гарантія безпеки Європи
Відмова України від НАТО: чому це майже неможливо
16 грудня, 2025, 21:40
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 2025, 16:07
Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
24 грудня, 2025, 10:00
Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
15 грудня, 2025, 09:00
Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
22 грудня, 2025, 12:59
Історик Ярослав Грицак прокоментував дав прогноз щодо Третьої світової війни та миру в Україні
Історик Грицак склав тривожний прогноз: Загроза Третьої світової війни цілком реальна
9 сiчня, 13:42
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
11 сiчня, 08:20
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
5 сiчня, 10:25

Суспільство

Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима
Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 січня 2026: традиції та молитва
Трудовий кодекс збільшить тривалість відпустки українців – Мінекономіки
Трудовий кодекс збільшить тривалість відпустки українців – Мінекономіки
«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
«Живу на 15 поверсі і не маю дачі». Шуляк розкритикувала Кличка за заклики виїжджати з міста
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua