Кабмін затвердив план заходів до Дня пам'яті захисників

Виставки трофеїв, акція «Сонях» і хвилина мовчання: як Україна вшанує полеглих 29 серпня

Кабінет міністрів України затвердив план заходів із відзначення Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 6 травня, про що повідомляє «Главком».

Що відбудеться 29 серпня

О 9:00 по всій країні оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання: зупиниться робота в держорганах і на підприємствах, громадський і приватний транспорт подасть звукові сигнали. На будівлях органів влади, дипломатичних установах і у військових частинах приспустять державні прапори. Телеканали о 9:00 перервуть ефір і розмістять на екрані зображення соняшника – символу Дня пам'яті.

До центральних загальнонаціональних подій дня належать:

Всеукраїнська акція пам'яті «Сонях»;

урочисте покладення квітів на Михайлівській площі у Києві біля Стіни пам'яті та на Національному військовому меморіальному кладовищі – за участю іноземних дипломатів;

виставки знищеної військової техніки та озброєння збройних формувань РФ – у Києві та інших містах;

панахиди за загиблими захисниками в релігійних організаціях.

Заходи у регіонах і школах

Обласні та Київська міська держадміністрації зобов'язані розробити власні плани заходів до 15 липня. Упродовж серпня–вересня у регіонах відбудуться заходи національно-патріотичного виховання в навчальних закладах, культурних установах і пунктах дислокації військових частин – за участю ветеранів і родин загиблих.

Перший урок нового навчального року 2026/2027 пройде в усіх школах у форматі вшанування пам'яті захисників. До занять запросять ветеранів, а Міністерство освіти разом із Міністерством у справах ветеранів підготують тематичні методичні матеріали. Окрім цього, протягом літа–осені заплановано упорядкування пам'ятників, меморіальних знаків і місць поховань полеглих по всій країні.

Символ «Сонях» стане ключовим елементом відзначення Дня пам’яті захисників України у 2026 році фото ілюстративне

Соняшник як символ скорботи й незламності

Квітка соняшника стала офіційним символом 29 серпня не випадково. Саме через дозрілі соняшникові поля під Іловайськом у серпні 2014 року українські бійці намагалися прорватися з оточення після того, як Росія розстріляла обіцяний «зелений коридор». За офіційними даними, тоді загинули 366 українських воїнів, ще 429 отримали поранення, 300 потрапили в полон. Цей образ – жовті пелюстки й чорна серцевина – увібрав у себе одночасно скорботу за полеглими і незламність духу тих, хто вижив.



Нагадаємо, День пам'яті захисників України відзначається щороку 29 серпня. Дату встановив указом президент Зеленський у 2019 році на вшанування загиблих під Іловайськом.

До слова, «Главком» публікував повний поіменний список загиблих та зниклих українських воїнів під Іловайськом – 272 імені, озвучені на церемонії Національного дня пам'яті.