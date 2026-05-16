Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука

колаж: glavcom.ua
Пройшовши навчання, Василь Васерук став снайпером другої категорії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Васерука.

7 травня 2023 року на фронті поліг фанат рівненського «Вереса» Василь Васерук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Трибуну героїв.

Василь Васерук народився 8 січня 1992 року в Рівному, у рідному місті навчався в школі №9. За спогадами рідних, після завершення навчання Василь певний час шукав себе, намагаючись зрозуміти, чим хоче займатися в житті. Після смерті батька він поїхав до рідного брата, який вже кілька років працював у Польщі. За кордоном хлопець опанував кілька професій, ставши висококласним зварювальником.

У 2020 році Васерук повернувся до рідного міста, придбав житло та почав налагоджувати життя. Вболівати за «Верес» Василь розпочав з сезону-2020/21, проявивши інтерес до підтримки спортивних команд рідного міста. Крім «Вереса», він почав при нагоді відвідувати матчі місцевої команди баскетбольної команди «Рівне» і паралельно з цим їздив на футбольні матчі команд, що дружньо ставилися до руху рівнян.

У фанатському середовищі за Васеруком закріпилося прізвисько Мейн. Згодом Василь опинився в колективі Rivne Red-Black, де на той час вже були два його найкращих друзі – Ігор Полтава та Ервін Ромель, який теж віддав життя за Україну у вересні 2023 року. 

Друзі з фанатського руху діляться історією про те, як одного разу збиралися на матч, чекали на інших. Василь відійшов зателефонувати і побачив, як двоє зловмисників підійшли до підлітка, запитуючи чи має ті навушники. Начебто треба їм щось перевірити. «Навіщо вам музику слухати, якщо голова болить?» – сказав їм Мейн, а далі друзі побачили, як шахраї вже лежали на асфальті.

Наприкінці грудня 2022 року Василь Васерук остаточно вирішив стати до зброї. Він пройшов навчання та був снайпером другої категорії.

фото з соцмереж

Загинув Василь Васерук 7 травня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. За життя Мейн не любив фотографуватися та уникав публічності, тому фото з ним майже не лишилося.

Поховали воїна 20 травня 2023 року в Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

