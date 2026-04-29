Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Головченка

Ірина Міллер
У перший день повномасштабного вторгнення Андрій Головченко добровільно прибув до ТЦК і став на захист Батьківщини
Бойовий шлях захисника пролягав через найпекельніші точки Донбасу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Головченка.

20 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині поліг 36-річний сержант Андрій Головченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.   

Андрій Головченко народився 9 жовтня 1989 року в місті Рубіжне Луганської області. Навчався у місцевій школі, а першим місцем роботи стало підприємство «Склопластик» у Сіверськодонецьку.

У 2018 році Андрій приєднався до Збройних сил України у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Згодом повернувся до цивільного життя та став учителем хімії в одному з ліцеїв Лисичанська. У перший день повномасштабного вторгнення він добровільно прибув до ТЦК і знову став на захист Батьківщини. У 2023 році разом із родиною переїхав до Рівного.

Під час служби Андрій Головченко отримав низку нагород та відзнак від Міністерства оборони України
Бойовий шлях героя пролягав через найпекельніші точки Донбасу: від оборони Попасної – до стратегічних позицій у Часовому Яру. Під час служби Андрій Головченко отримав низку нагород та відзнак від Міністерства оборони України.

Рідні та друзі пригадують його добрим, життєрадісним і відповідальним. Працюючи вчителем хімії, він завоював серця дітей – учні його любили та поважали. Для них він був не просто педагогом, а старшим другом, який завжди вислухає та підтримає.

36-річний сержант Андрій Головченко загинув 20 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Поховали Андрія Головченка 27 квітня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

У захисника залишилися дружина та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

