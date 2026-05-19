Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка
Богдан Бухонко загинув від удару FPV-дрона поблизу села Піщане Харківської області
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

З початком повномасштабного вторгнення РФ Богдан Бухонко 11 березня 2022 року був мобілізований до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Бухонка.

У Харківській області 6 травня 2024 року загинув 26-річний боєць з Ворохти, що на Івано-Франківщині, Богдан Бухонко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

Богдан Бухонко народився 24 травня 1997 року у Ворохті на Івано-Франківщині. Ще з дитинства хлопець виявляв надзвичайну витримку та спортивний хист, захопившись лижним спортом. Юнак займався лижним двоборством в Івано-Франківській обласній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі зимових видів спорту, де неодноразово демонстрував високі результати і виконав норматив кандидата в майстри спорту.

Після закінчення дев’яти класів Богдан продовжив навчання в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання, поєднуючи освіту з тренуваннями. Згодом він здобув професію педагога та тренера-інструктора з лижного спорту, передаючи власні знання і навички новому поколінню.

Бухонко працював на курорті Буковель, де і познайомився зі своєю коханою дівчиною Діаною. З 2021 року він навчав дітей футболу в комунальному клубі «Олімп» у селі Татарів Надвірнянського району Івано-Франківської області.

З початком повномасштабного вторгнення РФ Богдан 11 березня 2022-го року був мобілізований до ЗСУ
З початком повномасштабного вторгнення РФ Богдан 11 березня 2022-го року був мобілізований до ЗСУ
фото з соцмереж

З початком повномасштабного вторгнення РФ Богдан 11 березня 2022-го року був мобілізований до Збройних сил України, служив у лавах Державної прикордонної служби. Пройшовши підготовку, він проходив службу на Сході країни – спершу в Луганському прикордонному загоні, де обіймав посаду водія першої групи мінометів вогневого відділення, а пізніше – у 4-й прикордонній комендатурі швидкого реагування.

Богдан мужньо воював на ділянках, які постійно піддавалися ворожим обстрілам з мінометів та артилерії, неодноразово брав участь у відбитті штурмових атак загарбників, демонструючи стійкість, рішучість та героїзм. У районі села Піщане Куп’янського району на Харківщині Бухонко і його побратими забезпечували оборону позицій зведеного підрозділу, стримуючи наступ агресора.

6 травня 2024 року, незважаючи на складні умови та постійні обстріли, молодший сержант Бухонко виконував бойове завдання з оборони ротно-опорного пункту «Кристал» у Піщаному. Під час атаки російських сил FPV-дронами Богдан отримав поранення, які виявилися смертельними.

Поховали Богдана 12 травня 2024 року в рідній Ворохті.

Прощання з захисником
Прощання з захисником
фото: vorokhtianska-rada.gov.ua

За особисту мужність, відвагу та самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Богдан Бухонко посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Богдан Бухонко
Богдан Бухонко
фото: vorokhtianska-rada.gov.ua

У воїна залишилася мама, тато, брат, сестра і кохана дівчина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС підтвердив ризик нестачі гасу через війну США та Ірану
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
15 квiтня, 08:17
Місцем дії майбутньої гри стане Москва
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
16 квiтня, 21:38
Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
16 квiтня, 12:04
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
30 квiтня, 07:51
Уночі російська терористична армія вдарила по Україні
РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару
1 травня, 10:25
Сирський: Відбиваємо постійні спроби російських окупантів
Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо
2 травня, 12:59
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Лукашенко зустрівся з міністром оборони Білорусі
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
12 травня, 19:26

Суспільство

На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка
На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка
19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 19 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Міноборони нагадало, хто може автоматично продовжити відстрочку
Міноборони нагадало, хто може автоматично продовжити відстрочку
Експрем'єр часів Кучми потрапив на гачок до аферистів: досьє на Валерія Пустовойтенка
Експрем'єр часів Кучми потрапив на гачок до аферистів: досьє на Валерія Пустовойтенка
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua