Сили спецоперацій знищили склади окупантів на Донеччині та Луганщині (відео)

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії»

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

У Донецьку, дрони ССО уразили склад БпЛА 9 ОМСБр 51А. На складі зберігалася значна кількість розвідувальних та ударних БпЛА тактичного рівня, а також бойові частини до них.

В Луганській області, в населеному пункті Сімейкіне уражений склад ПММ ГВ «Юг» противника. У результаті ураження знищено резервуари з близько 6000 куб. м палива.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – йдеться у повідомленні.

До слова, за успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. 5 грудня безпілотники Служби безпеки уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби.