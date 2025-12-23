«Ці злочини не залишаться без відповіді»: глава МЗС Естонії відреагував на масований удар Росії по Україні

Росія ескалує атаки проти України навіть у святковий період

Естонія вимагає жорсткішої реакції світу на атаки РФ

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна різко відреагував на масований російський удар по Україні, заявивши, що Москва продовжує ескалацію війни навіть у святковий період. Про це він написав у соцмережі Х.

Тсахкна заявив, що тиск міжнародної спільноти на Росію має не тільки зберігатися, а й посилюватися.

«У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, Росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді», – зазначив глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників у вівторок вранці, 23 грудня, у Святошинському районі столиці зафіксовано влучання уламків у п'ятиповерхівку. За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до п'яти осіб, серед яких – одна дитина.

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».