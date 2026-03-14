Як студентів у Росії вербують до військ БпЛА: що обіцяють – аналіз DW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Студентів у Росії намагаються вербувати у війська безпілотників
фото: ТАСС

Кампанія вербування охоплює щонайменше 70 навчальних закладів у 23 регіонах Росії

У російських університетах розгорнули масштабну кампанію агітації студентів до служби у так званих військах безпілотних систем. За даними DW, навчальні заклади отримали негласне завдання переконувати молодь підписувати контракти з армією, пише «Главком».

Особливу увагу приділяють студентам, які перебувають на межі відрахування через академічну неуспішність. Їм пропонують контрактну службу з обіцянками високих виплат, короткого терміну служби та можливості повернутися до навчання.

Кого намагаються вербувати

За інформацією незалежного проєкту T-invariant, кампанія вербування охоплює щонайменше 70 навчальних закладів у 23 регіонах Росії, серед яких 57 університетів,
13 коледжів і технікумів.

Найбільше таких закладів зафіксовано:

  • у Санкт-Петербурзі –19,
  • у Москві – 13,
  • у Татарстані – 6,
  • у Новосибірській області – 5,
  • у Краснодарському краї – 4.

Агітацію проводять навіть у педагогічних університетах, які не мають жодного відношення до розробки або експлуатації безпілотників.

Завдання для університетів

За словами викладача одного з московських вишів, керівництво університетів збирали на нараду з віцепрем’єром РФ Дмитром Чернишенком, який курирує сферу освіти.

На зустрічі навчальним закладам поставили завдання проводити активну агітацію серед студентів.

За словами джерела, для університетів фактично встановили квоту – від 0,5% до 2% студентів, яких мають переконати підписати контракт. Якщо університети не виконують ці показники, керівництво може зіткнутися з політичним тиском.

«У такому разі ректора або проректора можуть запідозрити у нелояльності», – розповів співрозмовник DW.

Викладач також зазначає, що в деяких університетах різко зросла кількість незадовільних оцінок, що ставить студентів під загрозу відрахування.

Що обіцяють студентам

Під час агітації студентам пропонують:

  • контракт на один рік,
  • службу приблизно за 20 км від лінії фронту,
  • виплати до 5 млн рублів,
  • можливість безкоштовно повернутися до навчання після служби.

Однак юристи попереджають, що ці обіцянки можуть вводити студентів в оману.

Контракт може виявитися безстроковим

Юрист руху «Свідомі відмовники» Артем Клига пояснює, що російське законодавство не передбачає спеціального короткого контракту для студентів.

Фактично вони підписують стандартний контракт з Міністерством оборони, який діє від одного до трьох років, а під час мобілізації може бути фактично безстроковим. Навіть якщо студентів обіцяють залишити у підрозділах БПЛА, гарантій цього немає.

«Якщо після підписання контракту людина не підходить для служби оператором дронів, її можуть просто перевести до іншого роду військ», – зазначає юрист.

Після підписання контракту можуть відправити на фронт

Правозахисники повідомляють, що деяких студентів уже вводили в оману щодо умов служби.

Наприклад, студенти одного з петербурзьких коледжів розповіли, що їм обіцяли роботу на військовому підприємстві, але після підписання контракту повідомили про відправку на фронт операторами БПЛА.

Подібні випадки траплялися і з іншими контрактниками, яких спочатку призначали на тилові посади, а згодом переводили у бойові підрозділи.

Як повідомлялось, Російська Федерація розпочала нову хвилю мілітаризації на тимчасово окупованих українських територіях, охоплюючи всі сфери – від освітніх закладів до місцевих органів влади. 

