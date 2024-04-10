В окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Згадаймо музиканта Романа Барвінка
Незадовго до загибелі боєць втратив батька, що також воював з росіянами
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Барвінка.
Музикант та морпіх Роман Барвінок, позивний Скрипаль, загинув 20 серпня 2022 року біля села Піски на Донеччині. Захиснику було 29 років.
Роман народився в Одесі. Він ріс творчою дитиною: з трьох років займався танцями, з чотирьох вивчав музику, з п'яти почав грати на скрипці. У школі принципово почав говорити українською ще з 10 років. Виступав у складі ансамблю «Сакартвело» на сцені Одеського оперного театру – з народними й бальними танцями, з класикою.
У 16 років юнак переїхав до Києва, свідомо не став вступати до ВНЗ, грав на скрипці у підземних переходах столиці. Згодом приєднався до УНА-УНСО.
Роман мав активну громадянську позицію, тому брав участь в різних акціях, зокрема, так званому мовному майдані 2012 року.
Коли почалася російсько-українська війна 2014 року, Скрипаль хотів їхати на фронт, однак через складну вагітність дружини він залишився з родиною. У 2016-му все ж вирушив на війну. Барвінок мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям. Спочатку воював у складі Української добровольчої армії, згодом перейшов у 503-й окремий батальйон морської піхоти.
«Майдан і перші два роки війни я пропустив. Свідомо віддав себе сім’ї. Та все ж мучився (з глузду сходив) що хлопці там, а я… Сім’я так і не склалася. Але я ні про що не шкодую. Я став добрим резервістом і коли у 2016-му в багатьох почали опускатись руки – я як свіжа сила ввійшов на ротацію», – розповідав Барвінок.
За словами посестри Олени Білозерської, Роман став професійним кулеметником: «По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі й непогано співав».
З початком повномасштабної війни 2022 року Роман разом з батьком знову пішли до армії. У березні 2022 року поранений Скрипаль прикривав відхід побратимів, а потім останнім кілька кілометрів добирався до медиків.
«Він був чуйною людиною і гарним музикантом. Він вболівав за майбутнє України, тому відклав скрипку до мирних часів та взяв в руки зброю», – розповіла поетеса та подруга загиблого Ганна Сергеєва.
У Романа залишилися дружина і донька. Зауважимо, 2 червня 2022 року на війні загинув його 58-річний батько, ветеран АТО Юрій Барвінок.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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