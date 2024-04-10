В окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Згадаймо музиканта Романа Барвінка

У березні 2022 року поранений Скрипаль прикривав відхід побратимів, а потім останнім кілька кілометрів добирався до медиків

Незадовго до загибелі боєць втратив батька, що також воював з росіянами

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Барвінка.

Музикант та морпіх Роман Барвінок, позивний Скрипаль, загинув 20 серпня 2022 року біля села Піски на Донеччині. Захиснику було 29 років.

Роман Барвінок загинув від прямого влучання снаряда в бліндаж фото з відкритих джерел

Роман народився в Одесі. Він ріс творчою дитиною: з трьох років займався танцями, з чотирьох вивчав музику, з п'яти почав грати на скрипці. У школі принципово почав говорити українською ще з 10 років. Виступав у складі ансамблю «Сакартвело» на сцені Одеського оперного театру – з народними й бальними танцями, з класикою.

У 16 років юнак переїхав до Києва, свідомо не став вступати до ВНЗ, грав на скрипці у підземних переходах столиці. Згодом приєднався до УНА-УНСО.

Роман мав активну громадянську позицію, тому брав участь в різних акціях, зокрема, так званому мовному майдані 2012 року.

Роман Барвінок під час акції «Весна на граніті» у 2020 році фото з відкритих джерел

Коли почалася російсько-українська війна 2014 року, Скрипаль хотів їхати на фронт, однак через складну вагітність дружини він залишився з родиною. У 2016-му все ж вирушив на війну. Барвінок мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям. Спочатку воював у складі Української добровольчої армії, згодом перейшов у 503-й окремий батальйон морської піхоти.

«Майдан і перші два роки війни я пропустив. Свідомо віддав себе сім’ї. Та все ж мучився (з глузду сходив) що хлопці там, а я… Сім’я так і не склалася. Але я ні про що не шкодую. Я став добрим резервістом і коли у 2016-му в багатьох почали опускатись руки – я як свіжа сила ввійшов на ротацію», – розповідав Барвінок.

29-річний військовослужбовець, музикант і активіст Роман Барвінок фото з відкритих джерел

За словами посестри Олени Білозерської, Роман став професійним кулеметником: «По черзі просто в окопі брався то за кулемет, то за скрипку. Коли він грав, бувало, що припинялася стрільба, бо наші слухали і вороги теж. Ще він добре грав на гітарі й непогано співав».

З початком повномасштабної війни 2022 року Роман разом з батьком знову пішли до армії. У березні 2022 року поранений Скрипаль прикривав відхід побратимів, а потім останнім кілька кілометрів добирався до медиків.

«Він був чуйною людиною і гарним музикантом. Він вболівав за майбутнє України, тому відклав скрипку до мирних часів та взяв в руки зброю», – розповіла поетеса та подруга загиблого Ганна Сергеєва.

Він грав там, де, здавалося б, не може бути місця для музики, – на війні. І грав так, що затихав навіть ворог... фото: Анатолій Степанов

У Романа залишилися дружина і донька. Зауважимо, 2 червня 2022 року на війні загинув його 58-річний батько, ветеран АТО Юрій Барвінок.

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