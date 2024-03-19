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У боях за Бахмут загинув 21-річний хокеїст. Згадаймо Владислава Лихошву

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У боях за Бахмут загинув 21-річний хокеїст. Згадаймо Владислава Лихошву
Владислав свідомо долучився до військової служби, він вважав, що це обов'язок кожного чоловіка
фото з відкритих джерел

Хлопець служив у 3-й окремій штурмовій бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Владислава Лихошву.

Солдат Владислав Лихошва, позивний Кучер, загинув 15 липня 2023 року, обороняючи від окупантів місто Бахмут на Донеччині. Захиснику був 21 рік.

У боях за Бахмут загинув 21-річний хокеїст. Згадаймо Владислава Лихошву фото 1
фото з відкритих джерел
У боях за Бахмут загинув 21-річний хокеїст. Згадаймо Владислава Лихошву фото 2
фото з відкритих джерел

Владислав народився в селі Михайлівка-Рубежівка Київської області. Закінчив школу у селі Дмитрівка. Потім пройшов строкову військову службу. Згодом підписав контракт із ЗСУ. З дитинства займався спортом. Був професійним хокеїстом, останні роки грав за хокейний клуб «Автомобіліст» (Київ).

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Допис, поширений Володимир Лихошва (@lykhoshvavova)

Одразу після закінчення школи пройшов строкову службу. З початку повномасштабного вторгнення Владислав приєднався до лав Збройних сил України, воював проти окупантів у лавах 3-ї окремої штурмової бригади. Був тричі поранений. 

«Владислав з малечку займався спортом, його особлива пристрасть була до хокею, він мріяв стати професійним хокеїстом, потрапити до молодіжної збірної, але війна внесла корективи в життя», – поділилася мати Оксана.

У боях за Бахмут загинув 21-річний хокеїст. Згадаймо Владислава Лихошву фото 3
фото з відкритих джерел

«Владислав свідомо долучився до військової служби, він вважав, що це обов'язок кожного чоловіка – пройти військову підготовку, і так сталося, що війна використала цей момент на свою користь, мій хлопчик боронив державу з перших днів війни та збирався битися з окупантом до самої перемоги України», – додала жінка.

Після закінчення школи Владислав відслужив строкову службу, але забути про військову справу не дала війна
Після закінчення школи Владислав відслужив строкову службу, але забути про військову справу не дала війна
фото з відкритих джерел

«Війна забирає найкращих наших синів, цвіт нації, які свідомо приймають рішення боротися, які виховані в любові та зачаті в справжньому коханні та страсті. З тобою на віки, любий синку. Дуже боляче та тяжко втрачати, але ми вистоїмо і будемо процвітати», – написав батько загиблого Володимир, який також захищає Україну на фронті.

Владислав Лихошва з батьком
Владислав Лихошва з батьком
фото з відкритих джерел

«Був активним, спортивним, сміливим, добрим хлопцем. Ніколи нічого не боявся. Був веселим та мав сильне почуття справедливості. Загинув в дуже юному віці», – розповіла сестра загиблого Катерина Сатута.

Після початку повномасштабного вторгнення Лихошва взяв в руки зброю та став на захист держави
Після початку повномасштабного вторгнення Лихошва взяв в руки зброю та став на захист держави
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: хокей військові війна смерть пам'ять

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