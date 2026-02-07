Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Станіслава Гордієнка
Воїн, який звільнився за станом здоров'я, 30 березня 2023 року добровільно повернувся до війська
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Станіслава Гордієнка.
11 жовтня 2025 року на Харківщині Станіслав Гордієнко загинув, віддавши життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську раду Бахмача.
Станіслав Гордієнко народився 24 квітня 2000 року в селі Українське. Там почалося його життя, сповнене мрій, планів і надій. Згодом родина переїхала до Бахмача, де Станіслав навчався у школі № 4. Він обрав шлях слова й думки – вступив до Прилуцького педагогічного коледжу на факультет журналістики.
Ще зовсім юним він став до лав Збройних сил України, проходив контрактну службу у 2019-2021 роках. За станом здоров’я був змушений звільнитися. Та коли Україна знову потребувала захисту, Станіслав зробив свій вибір – 30 березня 2023 року добровільно повернувся до війська.
Він служив пілотом ударних безпілотних авіаційних комплексів – очима й точністю сучасної війни. За мужність, професіоналізм і вірність присязі був нагороджений почесним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест».
Станіслав любив життя, умів зберігати рівновагу, мав холодний розум, розсудливість і мудрість, яка не вимірюється роками.
Довгий час він вважався зниклим безвісти. Рідні жили між страхом і надією, між молитвою і тишею. Та правда виявилася нестерпно гіркою: 11 жовтня 2025 року на Харківщині Станіслав Гордієнко загинув, віддавши життя за свободу, незалежність і майбутнє України.
Попрощатися з героєм прийшли друзі, побратими, містяни, його провели з усіма військовими почестями. Рідним вручили синьо-жовтий прапор – символ держави, якій воїн служив до останнього подиху.
«Ще одна могила під державним прапором з’явилася на землі Бахмаччини. Ще одна рана, що не загоїться. Такою страшною ціною торується наш шлях до мирного майбутнього», – зазначили у міськраді Бахмача.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
