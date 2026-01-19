Головна Гроші Економіка
Гендиректор «Метінвесту» назвав умови відновлення індустріальної потужності України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Гендиректор «Метінвесту» назвав умови відновлення індустріальної потужності України
За словами Риженкова, повномасштабна війна стала для «Метінвесту» періодом втрати активів і боротьби за виживання
фото: depositphotos.com

Без сталої промислової політики Україна не відновить економічну потужність після війни – СЕО «Метінвесту»

Відродження української промисловості має стати одним із ключових пріоритетів державної політики, оскільки без потужної індустрії неможливі стале економічне зростання, відбудова та інтеграція до європейського ринку. Про це заявив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков у колонці для спецпроєкту NV та The Economist «Світ попереду». 

«До війни гірничо-металургійний комплекс формував близько 10 % ВВП, зараз – майже 6 %. Одне робоче місце в металургії створює ще вісім у суміжних галузях. Яким би не був сценарій 2026 року, промисловість це опора, на якій тримаються податки, продукція з доданою вартістю, відбудова та місце України на європейському ринку. Тому індустріальна політика вже зараз має бути в центрі уваги, стати предметом щоденної праці, яка об'єднає приватний бізнес і державу. Інакше, навіть завершивши війну, ми не зможемо відродити індустріальну міць нашої держави», – наголосив він.

За словами Риженкова, повномасштабна війна стала для «Метінвесту» періодом втрати активів і боротьби за виживання: компанія втратила підприємства в Маріуполі та Авдіївці й була змушена зупинити роботу активів у Покровську. Але їй вдалося зберегти статус найбільшого промислового гравця країни та одного з ключових донорів Сил оборони України.

Серед ключових умов для відновлення промисловості Риженков назвав доступ бізнесу до фінансування і ринків збуту, насамперед європейського, а також ефективний державний захист національного виробника. Зокрема, йдеться про усунення можливостей для постачання російської сталі на ринок ЄС.

Окремо він наголосив, що євроінтеграція відкриває для України нові можливості, зокрема в контексті «зеленого» переходу Європи. За його словами, українська переробна промисловість може стати важливою складовою цього процесу, а «Метінвест» готовий відігравати роль мосту між українською та європейською металургією.

«Визнавши значущість власного виробництва, держава зможе відродити промисловість. І, можливо, темою наступного спецвипуску «Світ попереду» буде не всесвітня мілітаризація, а позитивний ланцюговий ефект від індустріального відновлення України», – резюмував Риженков.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій та вантажного тарифу «Укрзалізниці», бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Теги: війна бізнес ринок промисловість фінансування

