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Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників
фото: Юлія Свириденко

Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Про це Свириденко написала у соцмережі, передає «Главком».

«Отримала перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах.  Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться», – написала вона.

Прем'єр-міністерка зазначила, що нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху.

«Так за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тис. водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів за рік. Майже 12,5 тис. – більше 20 разів», – додала глава уряду.

Свириденко очікує, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

«Окремо працюємо над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Плануємо збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил. Також готуємо законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту», – додала прем'єрка.

За словами Свириденко, кількість ДТП протягом пʼяти місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%. «Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху», – підсумувала вона.

Раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ підготувало проєкт документа, який передбачає посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху. 

До слова, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку урядом комплексу рішень, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зниження кількості ДТП в Україні. За її словами, відповідні питання вона обговорила з міністром внутрішніх справ. 

На початку червня 2026 року у Києві водій на шаленій швидкості влетів у підземний перехід. Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz через смертельну ДТП біля підземного переходу в Києві, в якій загинули четверо людей.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту

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Теги: ПДР дорожній рух Юлія Свириденко правила законопроєкт

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