Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026

Дайджест новин за 10 червня

Окупанти вдарили по Павлограду та вокзалу у Сумах, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026,Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем, Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників, Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни, Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі.

«Главком» склав добірку головних подій 10 червня.

Удар по Павлограду

Вдень 10 червня армія РФ атакувала Павлоград. Через ворожу атаку зруйновано багатоповерхівку. П'ятеро людей отримало поранення.

фото: Дніпропетровська ОВА

До лікарні доставили 75-річну жінку. Вона у важкому стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Атака на вокзал у Сумах

10 червня російські терористи атакували територію вокзалу у Сумах. Повідомляється, що ворожий «шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів.

Перед цим в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки ворожого БпЛА на об’єкт транспортної інфраструктури Сум поранення отримали двоє людей: 62-річний чоловік та 36-річна жінка перебувають у лікарні.

Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідний документ №485/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента, пише «Главком». Згідно з указом, нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня.

Зміни для водіїв-порушників

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. «Отримала перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться», – написала вона.

Прем'єр-міністерка зазначила, що нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху. Свириденко очікує, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі

10 червня російські окупанти атакували ударними безпілотниками два цивільні суховантажні судна в акваторії Чорного моря, які прямували українським морським коридором до портів Одещини.

Під удар потрапило торговельне судно під прапором Панами, яке прямувало до одного з портів Одеської області для завантаження металу. Внаслідок атаки на борту виникла пожежа, однак екіпаж оперативно її ліквідував. Також пошкоджень зазнало судно під прапором Барбадосу, яке перевозило пшеницю.

Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026

10 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік.«За» проголосувало 242 народні депутати.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

10 червня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення». «За» проголосували 269 народних депутатів.