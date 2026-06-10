Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин за 10 червня

Окупанти вдарили по Павлограду та вокзалу у Сумах, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026,Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем, Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників, Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни, Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі.

«Главком» склав добірку головних подій 10 червня.

Удар по Павлограду

Вдень 10 червня армія РФ атакувала Павлоград. Через ворожу атаку зруйновано багатоповерхівку. П'ятеро людей отримало поранення. 

Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026 фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

До лікарні доставили 75-річну жінку. Вона у важкому стані. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Атака на вокзал у Сумах

10 червня російські терористи атакували територію вокзалу у Сумах. Повідомляється, що ворожий «шахед» був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів.

Перед цим в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що внаслідок атаки ворожого БпЛА на об’єкт транспортної інфраструктури Сум поранення отримали двоє людей: 62-річний чоловік та 36-річна жінка перебувають у лікарні.

Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження Дня Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідний документ №485/2026 оприлюднено на сайті Офісу президента, пише «Главком». Згідно з указом, нове військове свято відзначатимуть щороку 11 червня.

Зміни для водіїв-порушників

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. «Отримала перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах.  Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться», – написала вона.

Прем'єр-міністерка зазначила, що нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху. Свириденко очікує, що найближчим часом МВС обговорить ці пропозиції з народними депутатами.

Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі

10 червня російські окупанти атакували ударними безпілотниками два цивільні суховантажні судна в акваторії Чорного моря, які прямували українським морським коридором до портів Одещини.

Під удар потрапило торговельне судно під прапором Панами, яке прямувало до одного з портів Одеської області для завантаження металу. Внаслідок атаки на борту виникла пожежа, однак екіпаж оперативно її ліквідував. Також пошкоджень зазнало судно під прапором Барбадосу, яке перевозило пшеницю.

Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026

10 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік.«За» проголосувало 242 народні депутати.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

10 червня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення». «За» проголосували 269 народних депутатів. 

Теги: пожежа росія окупанти Верховна Рада армія путін закон фінансування Володимир Зеленський жінка чоловік майно вокзал Юлія Свириденко свято правила поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Отримати нові ліки для серця та судин можна буде безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом
«Доступні ліки» розширять з липня: уряд затвердив новий перелік
4 червня, 22:10
Рівень виплат у ДСНС залежить від звання, посади, вислуги років, а також від кількості днів, коли рятувальник залучався до ліквідації надзвичайних подій
Представник ДСНС розказав, скільки заробляє рятувальник, який гасить пожежі
30 травня, 20:15
Нині триває 1557-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року
30 травня, 08:23
Під час зустрічі з депутатами глава держави заявив, що Україна має перевагу на фронті
Гаряча фаза війни закінчиться восени? Президент назвав умову
25 травня, 20:57
Наслідки атак російських безпілотників на Дніпропетровщину
Дніпропетровщина під ударами РФ: є загиблі та поранені
18 травня, 01:10
За даними правоохоронців, один із водіїв влаштував «перегони» центральними вулицями столиці
Поліція забрала авто у водіїв BMW та Range Rover після агресивної їзди Києвом
17 травня, 17:53
ЗСУ зуміли зірвати прорив противника «з ходу» в центральну частину Костянтинівки
Бої за Костянтинівку входять у нову фазу. Що задумали росіяни
15 травня, 13:13
Кошти підуть на дрони, зброю та зарплати військовим
Євросоюз погодився профінансувати дрони та армію України
15 травня, 09:38
Московські студенти в окупованому Луганську
Росіяни вивезли студентів–майбутніх дипломатів на практику в окупований Луганськ
14 травня, 16:14

Суспільство

Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників
Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей, які виходили з автобуса: є загиблі (фото)
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей, які виходили з автобуса: є загиблі (фото)
Ще один священнослужитель УПЦ МП перейшов до ПЦУ на Закарпатті
Ще один священнослужитель УПЦ МП перейшов до ПЦУ на Закарпатті
Мазурашу із групою нардепів підуть працювати в ТЦК
Мазурашу із групою нардепів підуть працювати в ТЦК

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Сьогодні, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua