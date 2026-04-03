У Перській затоці розбився американський штурмовик A-10: пілота врятовано

Аліна Самойленко
фото: Вікіпедія

Штурмовик A-10 Warthog упав поблизу Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E ВПС

У п'ятницю в акваторії Перської затоки сталася аварія другого бойового літака Військово-повітряних сил США. Як повідомили двоє американських посадовців на умовах анонімності, штурмовик A-10 Warthog упав неподалік Ормузької протоки, пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Єдиний пілот, який перебував на борту, успішно врятувався. Інцидент за часом збігся зі збиттям над територією Ірану винищувача F-15E. У випадку з винищувачем вдалося знайти одного члена екіпажу, тоді як пошуки другого льотчика наразі тривають. Детальних обставин та точного місця падіння штурмовика A-10 офіційні джерела наразі не розголошують.

Як відомо, в іранських медіа вже оприлюднили фото та відео, на яких нібито зафіксовано частини збитого літака та одне з катапультних крісел. Аналіз знімків уламків вказує на те, що йдеться про американський винищувач F-15. Також підконтрольні режиму аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався у небі над південним заходом країни.

За даними Аxios, спецпідрозділи США знайшли та врятували одного з членів екіпажу американського винищувача, збитого над Іраном. Пошуки ще одного пілота тривають. Варто зазначити, що Іран також розшукує членів екіпажу американського винищувача та пропонує нагороду тим, хто їх знайде.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран міг вперше в історії підбити американський винищувач F-35. Повітряне судно здійснило аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході. Згодом Центральне командування США заявило, що Іран не збив жодного американського винищувача від початку ескалації на Близькому Сході.

