Ще один священнослужитель УПЦ МП перейшов до ПЦУ на Закарпатті

Ієромонах Нестор Медведчук вийшов з УПЦ МП та приєднався до ПЦУ

Ієромонах залишив Московський патріархат та отримав нове призначення в Ужгороді

Ієромонах Нестор Медведчук вийшов із кліру УПЦ Московського патріархату та долучився до Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мукачівсько-Карпатську єпархію ПЦУ.

9 червня єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор Бедь провів зустріч з ієромонахом Нестором Медведчуком, який до цього був кліриком Свято-Троїцького чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ Московського патріархату в Хусті-Городилові.

Під час зустрічі священнослужитель заявив про свій вихід із кліру УПЦ Московського патріархату та звернувся з проханням про зарахування до Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної Церкви України.

Після співбесіди та вивчення особової справи єпископ Віктор Бедь ухвалив рішення прийняти ієромонаха Нестора Медведчука до кліру єпархії.

Також священнослужителя призначили до кафедрального храму апостола Андрія Первозваного в Ужгороді.

У Мукачівсько-Карпатській єпархії ПЦУ зазначили, що відповідне рішення було ухвалене після розгляду звернення ієромонаха та проведення необхідних процедур.

Після переходу до Православної Церкви України ієромонаха Нестора Медведчука заборонили у священнослужінні рішенням Хустської єпархії УПЦ Московського патріархату фото: Мукачівсько-карпатська єпархії ПЦУ

Нагадаємо, що релігійна громада села Колонщина на Київщині готується розглянути питання зміни підпорядкування храму Іоанна Богослова, який нині належить до УПЦ Московського патріархату. Відповідне рішення мають ухвалити під час загальних зборів громади. Для переходу до іншої церковної юрисдикції необхідна підтримка щонайменше двох третин присутніх членів релігійної громади.