На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей, які виходили з автобуса: є загиблі (фото)

Вантажівка протаранила групу людей, які виходили з пасажирського автобуса

У місті Виноградів Берегівського району Закарпатської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. Некерована вантажівка протаранила групу людей, які щойно вийшли з пасажирського автобуса. Внаслідок аварії двоє осіб загинули, ще троє отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

За попередніми даними слідства, аварія сталася на вулиці Вакарова. 47-річний водій вантажного автомобіля під час руху раптово знепритомнів за кермом. Через втрату контролю транспортний засіб на швидкості в’їхав у людей, які стояли поблизу маршрутного автобуса на зупинці.

Удар був такої сили, що одна жінка від отриманих травм померла на місці події до приїзду медиків.

«Ще трьох потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до районної лікарні. Під час транспортування до медичного закладу в кареті швидкої допомоги помер і сам водій вантажівки», – зазначили в прокуратурі.

На місці трагедії продовжують працювати слідчо-оперативна група поліції, медики та експерти.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії, призначено низку експертиз для встановлення точної причини смерті водія та технічного стану вантажівки. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

«Главком» писав, що 10 червня Київ попрощався з 12-річним Григорієм Глушичем, життя якого трагічно обірвалося 5 червня. Провести його в останню путь прийшли батько, який приїхав з фронту, матір, старша сестра, рідні друзі та однокласники.

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.