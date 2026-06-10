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Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 11 червня в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави

11 червня православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Вартоломея і Варнави. Це свято присвячене першим проповідникам християнської віри, які віддали свої життя за поширення Євангелія та утвердження Церкви Христової у світі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 11 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Вартоломея і Варнави

Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва фото 1

11 червня православні віряни згадують святих апостолів Вартоломея і Варнаву, які жили у I столітті та належали до перших учнів Спасителя. Апостол Вартоломей був одним із дванадцяти найближчих учнів Христа. Після Зішестя Святого Духа він проповідував християнство в Малій Азії, Індії та Вірменії, де через палаючу віру та численні зцілення навернув тисячі людей, але прийняв мученицьку смерть від рук язичників.

Апостол Варнава належав до числа сімдесяти учнів Господа. Народившись на Кіпрі, він згодом став вірним супутником апостола Павла в його місіонерських подорожах і вважається засновником Кіпрської православної церкви. За відданість Христу та безкомпромісну проповідь юдеї та язичники закидали Варнаву камінням на його рідному острові. Обидва святі стали символами непохитної мужності та жертовного служіння.

Молитви дня

О, святі угодники Божі, преславні апостоли Вартоломею і Варнаво! Ви життя своє поклали за віру Христову та засіяли світло правди по всій землі. Почуйте нині щиру молитву нашу та благайте Всемилостивого Бога, щоб зміцнив нас у вірі, подав мир нашій країні та захистив від усякого зла, видимих і невидимих ворогів. Випросіть для душ наших прощення гріхів, зцілення від недуг та благодать, аби ми в чистоті серця славили Господа по всі дні життя нашого.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо вранці туман стелиться по воді – найближчими днями погода буде сонячною та сухою.
  • Якщо під час сходу сонця відчувається задуха – у другій половині дня почнеться потужна злива.
  • Гучний і частий спів зозулі віщує тривале потепління без затяжних дощів.
  • Якщо бджоли вранці не вилітають із вуликів – чекайте на різку зміну погоди та негоду.
  • Цей день вважався дуже важливим для примирення, тому предки намагалися уникати будь-яких сварок та конфліктів у родині.

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Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

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