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На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях ДБР
фото: скрин з відео

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього військкома Євгена Борисова

10 червня працівники Державного бюро розслідувань проводять невідкладні слідчі дії стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, інформує «Главком» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Слідчі дії

Відомо, що на виїзді з Києва на блокпосту Одеської траси правоохоронці зупинили позашляховик BMW. Одним із пасажирів, із яким спілкуються правоохоронці, є екскерівник Одеського військкомата Борисов.

Зазначається, що обшуки проходять у межах кримінального розслідування про легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом. 

Працівники ДБР зупинили позашляховик Борисова
Працівники ДБР зупинили позашляховик Борисова
скриншот відео

Наразі від Державного бюро розслідувань офіційних коментарів нема.

Справа Борисова

Відомо, що Борисов фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях Державного бюро розслідувань.

Приморський районний суд Одеси розглядає дві справи ексвійськкома Борисова: про самовільне залишення місця служби та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

  • Раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
  • У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 млн грн. 

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактом легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у період здійснення повноважень начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинувачений, залучивши інших осіб, організував набуття, користування та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, які були отримані злочинним шляхом. Загальна сума активів становить 142 927 001 грн.

Як повідомляв «Главком», ексвоєнком Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО. Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Також відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.


 
 

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Теги: обшук автомобіль ДБР ТЦК

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