Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
Китай закликає учасників конфлікту на Близькому Сході припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації
фото: АР

Китай тисне на іранських посадовців, закликаючи їх уникати дій, які можуть зірвати експорт катарського газу або інші енергетичні перевезення Ормузькою протокою

Китай намагається стримати Тегеран, аби той не перекривав Ормузьку протоку. Пекін, який є найбільшим покупцем іранської нафти, побоюється глобального економічного колапсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Видання пише, що представники уряду тиснуть на високопосадовців Ірану, щоб Тегеран не атакував нафтові й газові танкери, які проходять Ормузькою протокою, а натомість дозволив їм продовжувати рух.

«Китай, як найбільший у світі імпортер нафти та газу, є однією з найбільш вразливих країн – хоча він має значні запаси, майже половина його імпорту сирої нафти пройшла транзитом через протоку в грудні», – зазначає видання.

Речниця закордонного відомства Китаю Мао Нін заявила, що Пекін закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникати ескалації напруженості та гарантувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

Аналітики видання також пишуть, що Китай залишається ключовою опорою для Ірану як покупець переважної більшості іранської нафти. Водночас друга за величиною економіка світу залежить від ширшого регіону Перської затоки як у нафті, так і в газі, а вантажі обох видів енергоносіїв потребують проходу через цей вузький водний шлях.

Нагадаємо, уряд Китаю закликав учасників конфлікту на Близькому Сході «припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації».

Там вважають, що суверенітет, безпека та територіальна цілісність держав Перської затоки повинні залишатись нерушимими, і Китай підтримує усі країни у зміцненні комунікації. Варто зауважити, що раніше риторика Китаю була більш жорсткою. Пекін засудив удари Ізраїлю та США по Ірану, назвавши їх «неприйнятними».

