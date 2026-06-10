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Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці»
Для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Протягом першого тижня літа залізницею подорожували 472 873 пасажирів

«Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці» фото 1

«Протягом першого тижня залізницею подорожували 472 873 пасажирів, а рекордсменом став поїзд №104 Львів – Лозова – він перевіз понад 13 тис. людей. Загалом планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці» фото 2

Компанія зазначила, що для успішного придбання квитків варто заздалегідь планувати подорож і завчасно відстежувати їх наявність. «Щоб ваша подорож відбулася, є пара дієвих засобів. Основа основ – планування заздалегідь. Що раніше ви вирішите їхати і почнете моніторити квитки, то більший шанс придбати їх. Старт продажу квитків – за 20 днів до дати виїзду», – наголосила «Укрзалізниця».

Також, як наголосила компанія, є ефективна опція автовикупу – через застосунок «Укрзалізниці» потрібно обрати необхідний поїзд і дату. За появи місця в продажу програма викуповує його. 

Водночас для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву. Їх можна придбати через застосунок «Армія+».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Теги: Укрзалізниця потяг квиток

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Суспільство

Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці»
Як упіймати квиток на потяг у розпал сезону? Поради від «Укрзалізниці»
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