Чемпіон України з хортингу поліг у бою на Харківщині. Згадаймо Вадима Дутка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У 2018 році Вадим разом з двома братами пішов на контрактну військову службу.
Вадим був чемпіоном України з бойового хортингу, неодноразовим призером всеукраїнських змагань

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Дутка.

Чемпіон України з хортингу Вадим Дутко перед повномасштабною війною одружився і виїхав з дружиною за кордон, але повернувся, щойно на нашу землю вторглися російські окупанти, щоб стати до зброї. Загинув Вадим Дутко 7 вересня 2022 року, назавжди залишившись 23-річним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на районну газету «Наш край».

Народився Вадим Дутко разом з братом-близнюком 18 травня 1999 року у селищі міського типу Дубище Луцького району на Волині. Після закінчення навчання юнак почав займатися спортом – бойовим хортингом. Вадим був чемпіоном України, неодноразово був призером всеукраїнських змагань.

У 2018 році Вадим разом з двома братами пішов на контрактну військову службу. Служив чоловік у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді. Вже будучи військовослужбовцем, Вадим також брав участь у чемпіонаті з кросфіту серед команд Житомира, у відкритому кубку Львова з реґбі. У цих змаганнях також посідав призові місця.

У перший день повномасштабного вторгнення чоловік був за тисячі кілометрів від України, але вирішив терміново повертатися, щоб обороняти Батьківщину. Вадим був командиром розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону.

Загинув старший солдат Вадим Дудко у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка Богодухівського району на Харківщині.

У Вадима залишилася дружина Олена, з якою у сімейних стосунках чоловік встиг пожити за кордоном всього пів року, троє братів, двоє з яких теж захищають Україну і сестра.

Бійця поховали з усіма військовими почестями у рідному селі Дубище.

За героїзм та мужність, виявлені під час бойових дій, сумлінне і бездоганне служіння українському народові Вадима Дудка удостоїли нагороди «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні» (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: смерть хвилина мовчання війна

