Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики

Президент заслухав доповіді військових

Сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорювалися технологічні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, президент заслухав доповіді військових. «Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю», – сказав Зеленський.

«Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість і знищення окупанта. За результатами тижня варто особливо відзначити воїнів 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, 92-гу окрему штурмову бригаду, 5-ту окрему штурмову, 14-ту бригаду оперативного призначення, також 1-й, 33-й, 214-й, 225-й та 425-й окремі штурмові полки. Дякую кожному – кожному підрозділу», – наголосив президент.

Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що Росія здійснила чергову атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Як зазначають у міністерстві, мета ворога очевидна – створити труднощі для мирного населення, залишивши без світла та тепла оселі, лікарні, школи та дитячі садки.