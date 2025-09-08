Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Президент повідомив, що жорсткі активні дії тривають в прикордонні Сумщини
фото: скриншот з відео

Президент заслухав доповіді військових

Сьогодні, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорювалися технологічні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, президент заслухав доповіді військових. «Фронт, забезпечення наших сил. Найбільше уваги – Донеччині, Харківщині, Запоріжжю», – сказав Зеленський.

«Постійні російські удари по Херсону. Жорсткі активні дії тривають і в прикордонні Сумщини. Вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість і знищення окупанта. За результатами тижня варто особливо відзначити воїнів 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, 92-гу окрему штурмову бригаду, 5-ту окрему штурмову, 14-ту бригаду оперативного призначення, також 1-й, 33-й, 214-й, 225-й та 425-й окремі штурмові полки. Дякую кожному – кожному підрозділу», – наголосив президент.

Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що Росія здійснила чергову атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Як зазначають у міністерстві, мета ворога очевидна – створити труднощі для мирного населення, залишивши без світла та тепла оселі, лікарні, школи та дитячі садки.

Читайте також:

Теги: енергетика війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна до спільної з ЄС перемоги над Путіним – єдина перспектива для України
Історія постійних поразок України завершилася
6 вересня, 18:03
Друга проблема світу Трампа – його власне політичне становище
Мирної угоди на Алясці не буде. І ось чому
10 серпня, 15:54
Гільєрме Рібейро
Двічі поранений і майже одружений. Історія бразильця, який воює за Україну
6 вересня, 12:00
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
За липень зарплата штатних радників Шмигаля склала 105 тис. грн
Шмигаль перетягнув частину своїх радників до Міноборони
16 серпня, 11:00
Восени 2023 року під Бахмутом Роман Кривицький отримав поранення
«Втік з лікарні». Військовий розповів, як після поранення збирав кошти на авто побратимам
20 серпня, 09:46
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
Підписано закон про відпустки для військових, кількість постраждалих у Мукачеві зросла. Головне за 21 серпня
21 серпня, 21:09
Війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
27 серпня, 22:22
Дональд Трамп особисто попередив Москву про можливі нові економічні заходи
США пригрозили Росії «далекосяжними економічними наслідками»
30 серпня, 10:23

Політика

«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
«Рішали» в законі. Депутат пояснив, яка різниця між лобістом й активістом
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Президент попередив українців: РФ концентрує удари проти енергетики
Кабмін затвердив правила атестації митників
Кабмін затвердив правила атестації митників
Президент призначив Умєрову нового заступника
Президент призначив Умєрову нового заступника
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
Як впливати на владу без корупції? Голова парламентського комітету пояснив, як працюватиме закон про лобізм
Як впливати на владу без корупції? Голова парламентського комітету пояснив, як працюватиме закон про лобізм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9737
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5864
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4240
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
3858
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua