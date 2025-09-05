На Київщині у ДТП загинув 59-річний мотоцикліст (фото)

Від удару мотоцикл загорівся

Біля Борисполя сталась смертельна дорожньо-транспортна подія. На нерегульованому перехресті мотоцикліст не виконав вимогу дорожнього знаку «Надати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford. 59-річний водій мотоцикла загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна подія сталася на автодорозі поблизу міста Бориспіль.

59-річний водій мотоцикла на нерегульованому перехресті зіткнувся з автомобілем Ford під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався головною дорогою фото: Національна поліція України

Правоохоронці попередньо встановили, що 59-річний водій мотоцикла на нерегульованому перехресті не виконав вимогу дорожнього знаку «Надати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford, під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався головною дорогою.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень водій мотоцикла загинув на місці події фото: Національна поліція України

Від удару мотоцикл загорівся. Рятувальники ДСНС прибули на місце події та ліквідували пожежу.

