На Київщині у ДТП загинув 59-річний мотоцикліст (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень водій мотоцикла загинув на місці події
фото: Національна поліція України/Facebook

Від удару мотоцикл загорівся

Біля Борисполя сталась смертельна дорожньо-транспортна подія. На нерегульованому перехресті мотоцикліст не виконав вимогу дорожнього знаку «Надати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford. 59-річний водій мотоцикла загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції у Київській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна подія сталася на автодорозі поблизу міста Бориспіль.

фото: Національна поліція України

Правоохоронці попередньо встановили, що 59-річний водій мотоцикла на нерегульованому перехресті не виконав вимогу дорожнього знаку «Надати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ford, під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався головною дорогою.

фото: Національна поліція України

Від удару мотоцикл загорівся. Рятувальники ДСНС прибули на місце події та ліквідували пожежу.

Нагадаємо, 4 вересня, у місті Біла Церква сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 14-річний хлопець. Аварія трапилась на перехресті вулиць Таращанська та Павліченко. За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki. За кермом мотоцикла перебував неповнолітній хлопець, який рухався прямо у зустрічному напрямку. В результаті зіткнення підліток отримав травми, несумісні з життям.

