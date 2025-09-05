У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
Унаслідок атаки ніхто не постраждав
Уночі російська терористична армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Системи ППО ліквідували 15 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За даними влади, у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятувальники.
«FPV-дроном противник вдарив по Нікопольщині, а саме – Покровській громаді. Всюди минулося без загиблих і постраждалих», – додав очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту.
Також увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.
Ще три чоловіки отримали поранення. Постраждалих госпіталізували. Їм надається вся необхідна допомога. За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби.
