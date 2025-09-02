Головна Країна Події в Україні
Розвідка повідомила, скільки солдатів КНДР загинули на війні проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Розвідка повідомила, скільки солдатів КНДР загинули на війні проти України
КНДР, ймовірно, додатково надішле до Росії близько 6 тис. солдатів
З жовтня минулого року Північна Корея надіслала близько 13 тис. солдатів і зброю для підтримки військових дій РФ

Близько 2 тис. солдатів Північної Кореї загинули у війні за РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР, ймовірно, додатково надішле до Росії близько 6 тис. солдатів у рамках третьої партії військ для допомоги Москві у війні з Україною. За оцінками, близько 2 тис. північнокорейських солдатів загинули під час бойових дій.

Зазначається, що з жовтня минулого року Північна Корея надіслала близько 13 тис. солдатів і зброю для підтримки військових дій Росії.

Нагадаємо, наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Російська Федерація солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

Варто зазначити, що Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на церемонії нагородження солдатів закордонної операції армії відзначив «героїчних» північнокорейських військ, які воювали за Росію у війні проти України.

