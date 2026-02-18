Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка

У 2023 році Валерій Авраменко добровільно став до лав Збройних сил України

Валерій Авраменко захищав країну на куп’янському напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Авраменка.

11 лютого 2026 року помер захисник України з Сумщини Валерій Авраменко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Конотопську міську раду.

Валерій Миколайович Авраменко народився 16 липня 1973 року у Конотопі. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки: навчався в школі № 4, потім СПТУ №8, де здобував професійну освіту, хотів стати зварювальником.

До початку повномасштабного вторгнення Валерій працював на одному з підприємств рідного міста. Проте у 2023 році він прийняв вольове рішення – добровільно став до лав Збройних сил України, щоб захищати незалежність та свободу держави.

У 2023 році Валерій Авраменко добровільно став до лав ЗСУ, аби захищати незалежність нашої країни фото: Конотопська міська рада/Facebook

Валерій захищав країну на куп’янському напрямку – одній із найгарячіших точок фронту. Нещодавно він приїхав у довгоочікувану відпустку, щоб побачитися з найріднішими: дружиною Іриною та донькою Жанною.

Серце воїна, що витримувало запеклі бої, не витримало вдома. 11 лютого 2026 року Валерій Авраменко раптово пішов із життя.

Життя Валерія Авраменка обірвалося під час відпустки фото: Конотопська міська рада

Поховали захисника 12 лютого в його рідному місті.

Валерій Авраменко фото: Конотопська міська рада/Facebook

У захисника залишилися дружина Ірина та донька Жанна.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.