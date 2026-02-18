Серце воїна зупинилося під час відпустки. Згадаймо Валерія Авраменка
Валерій Авраменко захищав країну на куп’янському напрямку
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Авраменка.
11 лютого 2026 року помер захисник України з Сумщини Валерій Авраменко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Конотопську міську раду.
Валерій Миколайович Авраменко народився 16 липня 1973 року у Конотопі. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки: навчався в школі № 4, потім СПТУ №8, де здобував професійну освіту, хотів стати зварювальником.
До початку повномасштабного вторгнення Валерій працював на одному з підприємств рідного міста. Проте у 2023 році він прийняв вольове рішення – добровільно став до лав Збройних сил України, щоб захищати незалежність та свободу держави.
Валерій захищав країну на куп’янському напрямку – одній із найгарячіших точок фронту. Нещодавно він приїхав у довгоочікувану відпустку, щоб побачитися з найріднішими: дружиною Іриною та донькою Жанною.
Серце воїна, що витримувало запеклі бої, не витримало вдома. 11 лютого 2026 року Валерій Авраменко раптово пішов із життя.
Поховали захисника 12 лютого в його рідному місті.
У захисника залишилися дружина Ірина та донька Жанна.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
