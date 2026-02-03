Головна Країна Події в Україні
Масований удар по Україні. Зеленський назвав ціль окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ уночі вдарила по столиці
фото: Київська міська прокуратура

Президент: Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде

Триває ліквідація наслідків російського удару у низці регіонів України. Окупанти атакували об’єкти енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За даними глави держави, росіяни уночі використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів.

«Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби», – додав Зеленський.

Зокрема, президент вкотре звернувся до партнерів: «Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО й захист нормального життя – наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це й допомагає нам».

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

