Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького
Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Попри проблеми зі здоров’ям, Валерій Звоздецький погодився їхати у бойове відрядження на покровський напрямок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Звоздецького.

Життя старшого солдата Валерія Звоздецького обірвалося 29 березня 2025 року у результаті ворожого обстрілу. Валерій Звоздецький міг залишитися вдома, але вибрав іти туди, де було найважче, бо вірив, що захищати – це обов’язок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Валерій Вікторович Звоздецький 11 вересня 1987 року у селі Добринівці на Заставнівщині. Закінчив місцеву школу. Опісля навчався на юридичному факультеті тодішнього Чернівецького кооперативного коледжу. Любив футбол, грав за команди рідного та сусідніх сіл, у їх складі брав участь у різноманітних кубках та турнірах. Працював монтажником.

Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ
Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ
фото: Чернівецька обласна рада

Після повномасштабного вторгнення волонтерив. Допомагав жителям Бучі, Ірпеню, Гостомеля, Бородянки, неодноразово доправляв гуманітарну допомогу до Харкова, опікувався переселенцями, які знайшли прихисток на Буковині.

Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ. Служив у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Попри проблеми зі здоров’ям, погодився їхати у бойове відрядження на покровський напрямок. Виконував завдання у складі 68-ї окремої Єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Мав позивний Цвик.

«Він казав: «Чому я маю бути в тилу, коли інші воюють», – пригадує побратим захисника Юрій Миронець. – Щирий, відвертий, добрий, Валерій ніколи не скаржився на негаразди, був гордий від того, що захищає свою родину та Україну. Він загинув, як справжній герой, на бойовій позиції».

Життя старшого солдата Валерія Звоздецького обірвалося 29 березня 2025 року у результаті ворожого обстрілу. Йому було 38 років.

Валерій Звоздецький з родиною
Валерій Звоздецький з родиною
фото: Чернівецька обласна рада

Поховали захисника у рідному селі. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валентин Манько
«Це сили швидкого реагування». Інтерв'ю з командувачем новостворених Штурмових військ ЗСУ
27 вересня, 10:00
Андрій Іллєнко на Донбасі, 2023 рік
Андрій Іллєнко: Швидке закінчення війни – дуже небезпечна ілюзія інтерв’ю
25 вересня, 10:00
Відключення інтернету посилює відчуття пригнічення в російському суспільстві
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
14 вересня, 00:59
Наразі комунальні служби, рятувальники ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Атака на Одещину: Кіпер розповів про наслідки російського удару
23 вересня, 13:44
У Нью-Йорку президент Зеленський звернувся до Трампа із проханням надати крилаті ракети Tomahawk
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
27 вересня, 00:53
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
Вчора, 15:04
За даними поліції, чоловікові стало зле і він впав на території медзакладу
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
7 жовтня, 16:30
Для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад
«Укрзалізниця» зробила заяву про рух потягів на Сумщину та Чернігівщину 
9 жовтня, 17:31
Пошкоджено підприємство, п’ятиповерховий будинок та магазин
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
11 жовтня, 14:58

Суспільство

Зареєстровано петицію щодо перенесення легендарної стели з Донеччини
Зареєстровано петицію щодо перенесення легендарної стели з Донеччини
Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання
Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання
Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького
Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького
Чи змінять ракети Tomahawk хід війни? Полковник Британії у відставці дав прогноз
Чи змінять ракети Tomahawk хід війни? Полковник Британії у відставці дав прогноз
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua