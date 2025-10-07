Головна Київ Новини
search button user button menu button

На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
За даними поліції, чоловікові стало зле і він впав на території медзакладу
фото: Національна поліція України/Facebook

Медики намагалися надати чоловікові первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося

На території Бориспільської лікарні помер 43-річний чоловік, котрий приїхав туди для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

Попередньо встановлено, що 6 жовтня на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

За словами свідків, чоловік прибув до Борисполя, аби пройти військово-лікарську комісію.

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, слідство триває. 

Нагадаємо, у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список хвороб. Так, у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Теги: Київщина лікарня смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
2 жовтня, 01:26
На об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
Міненерго: на об'єктах Чорнобильської АЕС відновлено електропостачання
1 жовтня, 23:09
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
30 вересня, 09:57
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
17 вересня, 22:47
Поліцейські вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та водні біоресурси різного виду
Поліція Київщини виявила браконьєрів, які ловили рибу у зоні радіаційного забруднення
17 вересня, 11:50
До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС, працює авіація та спеціалізована робототехніка
Масштабна пожежа на Фастівщині після обстрілу: над ліквідацією працює авіація та робототехніка
16 вересня, 12:53
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку: є жертва
15 вересня, 23:52
Через інцидент «Укрзалізниця» була змушена змінити маршрути кількох поїздів
На Київщині вибух пошкодив залізницю: «Укрзалізниця» організувала обхідні маршрути
14 вересня, 05:57
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
9 вересня, 08:37

Новини

Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
У Києві тривога тривала 27 хвилин
У Києві тривога тривала 27 хвилин
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua