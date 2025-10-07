На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК

За даними поліції, чоловікові стало зле і він впав на території медзакладу

Медики намагалися надати чоловікові первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося

На території Бориспільської лікарні помер 43-річний чоловік, котрий приїхав туди для проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує «Главком».

Попередньо встановлено, що 6 жовтня на території лікарні раптово впав та отримав тілесні ушкодження 43-річний чоловік. Медики оперативно надали первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

За словами свідків, чоловік прибув до Борисполя, аби пройти військово-лікарську комісію.

За даним фактом слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, слідство триває.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список хвороб. Так, у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.