У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку

Чоловік втратив дружину у 2024 році та мав законну відстрочку від мобілізації, яку регулярно продовжував

Юристи наголошують, що мобілізований має право на звільнення

У Дніпрі співробітники територіального центру комплектування мобілізували 29-річного Романа Костенка – вдівця, який самостійно виховує чотирирічного сина. Чоловік втратив дружину у 2024 році та мав законну відстрочку від мобілізації, яку регулярно продовжував. Однак 16 лютого під час перевірки документів у застосунку «Резерв+» відстрочка не відобразилась, після чого його затримали та відправили до навчального центру. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Радіо «Свобода».

Мати Романа Ілона Костенко розповідає, що того вечора син не повернувся додому та зателефонував із повідомленням, що його затримав ТЦК.

«Він звик, що його татко постійно ввечері вкладає спать… В нього була дуже сильна істерика… Він кричав: «Тата, тата, татата», – каже жінка про реакцію чотирирічного Даніїла.

За її словами, родина одразу передала необхідні документи. «Він скинув їм документи і попросив, щоб вони не робили дурниць. Але через півгодини син вже був оформлений», – розповідає Ілона Костенко. Наступного ранку жінка особисто привезла документи до ТЦК, однак їй відповіли, що «все, це вже пізно, бо він вже мобілізований».

У ТЦК підтвердили, що Костенко раніше мав відстрочку, яка продовжувалася автоматично. Водночас пояснити її анулювання не змогли.

«Остання відстрочка в нього була системою автоматично анульована і вказана як втрата підстав. На даний момент в нас також проводиться службове розслідування з даного приводу», – повідомила начальниця групи комунікацій ТЦК та СП Дніпропетровської області Олена Кузіна.

Там також зазначили, що «в цей день документів не було від його рідних», припустивши, що вони могли надійти пізніше.

Юристи наголошують, що мобілізований має право на звільнення.

«У нього єдиний вихід наразі – це подавати рапорт про звільнення… відповідно до законодавства його рапорт має бути задоволений», – пояснила юристка Катерина Ужва.

Водночас вона зауважила, що розгляд таких рапортів може тривати довго.

Після розголосу історії чоловікові дозволили зв’язатися з родиною.

«Йому дали телефон. Ми з ним вчора поспілкувалися трохи… він сказав, що начебто йому дадуть можливість написати рапорт на звільнення», – повідомила мати.

Наразі документи завірені нотаріально та передані до Міністерства оборони. Родина очікує на рішення.

Скільки часу триватиме процедура звільнення та хто нестиме відповідальність за можливий технічний збій, має з’ясувати службове розслідування.

