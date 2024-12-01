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Удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 24

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла до 24
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
фото: Сергій Лисак / Telegram

Четверо людей внаслідок атаки загинуло

Внаслідок вчорашньої атаки на Дніпровський район Дніпропетровської області постраждали 24 людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Станом на сьогодні у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким.

«На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вибух пролунав увечері 30 листопада у Дніпровському районі, що охоплює центральну частину Дніпропетровської області. За інформацією Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь.

Станом на 20:30 рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 кв.м. Сталося займання двоповерхової будівлі. Також ворожа атака спричинила дві пожежі у житловому секторі. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 29 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: окупанти війна Дніпропетровщина ракета ракетна атака

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