Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Віталія Драновського

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

Драновський мав патріотичну позицію, із захватом розповідав родині про службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Драновського.  

Молодший сержант Віталій Драновський загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Віталій Драновський народився 29 жовтня 1975 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №18, згодом – у професійно-технічному училищі №10.

Після строкової служби в армії працював на різних роботах. Зокрема, був головним механіком по обслуговуванню великогабаритних автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини.

«Це було його свідоме рішення. Він навіть не сказав нам, що пішов проходити комісію у ТЦК. Віталій мав патріотичну позицію – про службу розповідав із захватом. Це була щира людина, яка любила свою країну та сім’ю. Завжди був на позитиві, наповнював енергією всіх навколо. Про нього тепло відгукувалися побратими – він міг впоратися з будь-якою роботою. У цивільному житті чоловік захоплювався автомобілями та риболовлею», – розповіла дружина захисника.

фото: Рівненська міська рада

50-річний молодший сержант Віталій Драновський загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

фото: Рівненська міська рада

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному 15 квітня 2026 року.

фото: Рівненська міська рада
фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, син, мама та вітчим.

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

Єнс Столтенберг обіймав посаду Генерального секретаря НАТО рівно 10 років, з 1 жовтня 2014 року по 1 жовтня 2024 року
Здати Балтію та Україну? Що насправді розкрили мемуари Столтенберга
4 квiтня, 16:04
Андрій Ісаєнко розповіві про стосунки з родичами з Росії
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
27 березня, 10:10
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Понад 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
31 березня, 19:52
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
3 квiтня, 12:12
Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершенняа
Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон
14 квiтня, 16:08
Буданов особисто брав участь у рейдах на територію Росії
«Ішов разом по лісах і полях»: гурівець розповів, як Буданов влаштовував спецоперації в РФ
16 квiтня, 13:34
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02

Суспільство

Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
Держава роздала понад 600 млн грн на телемарафон: хто і скільки отримав (список)
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
