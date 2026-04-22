Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Віталія Драновського

На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини

Драновський мав патріотичну позицію, із захватом розповідав родині про службу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Драновського.

Молодший сержант Віталій Драновський загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Віталій Драновський народився 29 жовтня 1975 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №18, згодом – у професійно-технічному училищі №10.

Після строкової служби в армії працював на різних роботах. Зокрема, був головним механіком по обслуговуванню великогабаритних автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини.

«Це було його свідоме рішення. Він навіть не сказав нам, що пішов проходити комісію у ТЦК. Віталій мав патріотичну позицію – про службу розповідав із захватом. Це була щира людина, яка любила свою країну та сім’ю. Завжди був на позитиві, наповнював енергією всіх навколо. Про нього тепло відгукувалися побратими – він міг впоратися з будь-якою роботою. У цивільному житті чоловік захоплювався автомобілями та риболовлею», – розповіла дружина захисника.

На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини фото: Рівненська міська рада

50-річний молодший сержант Віталій Драновський загинув 3 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному 15 квітня 2026 року.

У захисника залишилися дружина, син, мама та вітчим.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.