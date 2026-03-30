У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки

Прізвище Володимира Зеленського запатентовано кирилицею та латиницею

Президент Володимир Зеленський подав декларацію за 2025 рік, у якій відобразив нові торговельні марки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Глава держави 17 вересня став власником торговельних марок «Зеленський» і Zelenskyy. Їх можна використовувати на низці товарів і послуг, серед яких аксесуари (наприклад, 3D-окуляри), вогнепальна зброя, продукти харчування.

витяг із Державного реєстру торговельних марок та інших джерел

Термін дії свідоцтв торговельних марок закінчується 22 вересня 2032 року.

Загалом, Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок.

Додамо, що у 2025 році президент задекларував 336 тис. грн зарплати, 2,12 млн грн доходу від надання майна в оренду, 4,18 млн грн доходу від погашення ОВДП.

На банківських рахунках очільник країни зберігає 1,8 млн грн, 357,1 тис. євро, $38,1 тис., готівкою – $595 тис. 97,9 тис. грн і 1 тис. євро.

Як повідомляв «Главком», у 2024 році дружина президента України Олена Зеленська запатентувала торговельну марку з номером свідоцтва 343715. Як вдалося дізнатися «Главкому» за допомогою Державного реєстру торговельних марок та інших джерел, торговельна марка містить логотип і напис українською та англійською мовами «Саміт Перших Леді та Джентельменів».