Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів

Андрій Ісаєнко: «Вони налаштовані радикально проти України».

Український актор Андрій Ісаєнко, відомий за роллю у серіалі «Жіночий лікар», має родичів, які мешкають у Росії, дехто з них не лише підтримує війну в Україні, але й служить у російські армії. Цим актор поділився в інтерв’ю РБК-України, пише «Главком».

Андрій Ісаєнко розповів, що він має родичів, які живуть у Сибіру, вони підтримують російську агресію та виступають проти України. На початку повномасштабного вторгнення актор розірвав із ними зв’язки.

«Це по маминій лінії двоюрідна сестра. У мене бабуся із Сибіру, і всі її родичі там залишилися. Вони налаштовані радикально проти України. Коли почалася повномасштабна війна, мені вони нічого не писали, бо я відразу послав», – розповів Андрій Ісаєнко.

За словами актора, родичі з Росії кликали його з родиною до себе, аби їх «врятувати». Також Андрій Ісаєнко зізнався, що його двоюрідний брат із Росії не лише підтримує війну, але й воює у складі російської армії проти України.

Водночас актор зауважив, що одна з його рідних із Росії перепросила в нього за війну: У маминої сестри ще й син воює в армії Росії. Інша родичка перепросила за свою країну», – поділився актор.

Андрій Ісаєнко зауважив, що він не переймається за те, що втратив зв’язок із родиною. Він зазначив, що відхрестився від тих людей та пояснив, чому в цьому випадку йому було легше це зробити.

«Я спокійно вичеркнув людей із життя і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це так ніби людина тобі допомагає викреслити її з твого життя», – додав Ісаєнко.

