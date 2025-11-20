Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під Бахмутом, вистоявши бій до кінця. Згадаймо Віталія Нікіфорова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під Бахмутом, вистоявши бій до кінця. Згадаймо Віталія Нікіфорова
Віталій Нікіфоров пішов у військо, щоб стати на захист країни та найдорожчих людей
колаж: glavcom.ua

На початку війни Віталій Нікіфоров долучився до лав 107 окремої бригади Сил територіальної оборони України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Нікіфорова.

Віталій був опорою для матері та сестри, кохав дружину та обожнював маленьку донечку. З дитинства він зачаровано дивився на світ і захоплено вбирав його красу, цінуючи та вирізняючи важливе у дрібницях. Завжди поспішав на допомогу іншим, надзвичайно любив риболовлю і виїзди на річку. Дякував Богу за донечку та мріяв про сина, якого вчитиме робити перші кроки й розповідатиме, як правильно тримати вудку. Однак мрія воїна з Чернівців обірвалася разом із його життям. 15 липня 2023 року Віталій загинув під Бахмутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.  

Народився Віталій Володимирович Нікіфоров 14 травня 1988 року у Чернівцях. Хлопчик зростав добрим, чуйним та турботливим. Поважав матір та сестру. Свої перші кроки Віталій зробив, коли йому виповнився один рік і відтоді впевнено йшов життям.

«У три з половиною роки Віталій пішов у садочок, і першого ж дня вступив у рішучу розмову з вихователькою Ларисою В’ячеславівною. Він сказав, що у мами є молоко, а у вас чому нема? Підіть і купіть! Вона одразу його полюбила і завжди, коли бачила мене чи його сестру, передавала вітання Віталіку. Першу вчительку у школі він теж вразив цілеспрямованістю», – пригадує мати воїна Марія Іванівна Нікіфорова.

Віталій навчався у Чернівецькій школі №28. Ще тоді у романтичному дитячому серці народилася мрія стати пілотом або військовим. Після закінчення навчання він вступив до Залізничного технікуму, а у 2009 році підписав контракт зі Збройними силами України. Проходив службу на Чернігівщині, а потім у 300-му полку у Чернівцях. У 2012 році повернувся до цивільної професії.

«У Віталія були золоті руки, – каже мати. – Він міг виконувати будь-яку роботу по дому – складав меблі, розбирався в електриці, робив ремонт. Піклувався про мене та сестру, возив на море. Наша остання подорож була до Греції. Віталій здійснив нашу мрію. Він завжди поспішав на допомогу іншим».

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, Віталій повернувся у військо, щоб стати на захист країни та найдорожчих людей
Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, Віталій повернувся у військо, щоб стати на захист країни та найдорожчих людей
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Разом із коханою Іриною вони створили сім’ю. У 2021 році у пари народилася донечка – Євгенія. Радості родини не було меж, однак щастя тривало недовго.

Нікіфоров з донечкою
Нікіфоров з донечкою
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, Віталій повернувся у військо, щоб стати на захист країни та найдорожчих людей.

На початку війни Віталій Нікіфоров долучився до лав 107 окремої бригади Сил територіальної оборони України
На початку війни Віталій Нікіфоров долучився до лав 107 окремої бригади Сил територіальної оборони України
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

«Він так вирішив тому, що був патріотом своєї країни. Віталій пішов захищати сім’ю, адже не хотів, щоб війна прийшла сюди разом із тими жахіттями, які відбувалися в окупованих містах», – розповідає дружина воїна Ірина.

Захисник виконував завдання на Харківщині, потім на Донеччині
Захисник виконував завдання на Харківщині, потім на Донеччині
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Віталій Нікіфоров долучився до лав 107 окремої бригади Сил територіальної оборони України. Проходив службу у військовій частині А7185. Виконував завдання на Харківщині, потім на Донеччині. Життя військовослужбовця обірвалося 15 липня 2023 року у селі Богданівка під Бахмутом. Разом із побратимами вони вистояли бій до кінця, побувавши у пеклі.

Віталій Нікіфоров надзвичайно любив риболовлю і виїзди на річку.
Віталій Нікіфоров надзвичайно любив риболовлю і виїзди на річку.
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

У захисника залишилася мати, сестра, дружина та маленька донечка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом наступних місяців ми зможемо зрозуміти чи справді Путін все більше сприймає реальність у викривленому стані
Путін вперше так підставився. Для України відкрився шанс
2 листопада, 09:31
Дмитрієв: Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення
Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення – представник Путіна
25 жовтня, 06:54
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
Трамп: Взагалі вона (війна – «Главком») ніколи не повинна була починатися. Я б розв'язав цю проблему, не поступаючись нічим
Трамп розповів, як Україна могла би уникнути втрати територій
7 листопада, 23:40
Андрій Хоркавий, засновник компанії KLR Bus
Андрій Хоркавий: Після війни Україна стане логістичним хабом Східної Європи promo
17 листопада, 15:25
Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
31 жовтня, 12:35
Антон Птушкін раніше був ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка»
Зеленський нагородив орденом відомого блогера
8 листопада, 21:36
Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі
Битва за Покровськ. Сили спецоперацій знищили особовий склад 51-ї армії РФ (відео)
14 листопада, 10:28
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00

Суспільство

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua